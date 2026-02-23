Con cautela política, pero dejando una señal clara hacia adentro y hacia afuera del recinto, Luis Rueda, presidente del Partido Bloquista y titular del bloque en la Cámara de Diputados, no descartó que el espacio aspire a quedarse con la vicepresidencia primera del cuerpo legislativo. El cargo actualmente está en manos del PRO, representado por Enzo Cornejo, y volverá a ponerse en juego en abril, cuando en período ordinario la Legislatura elija a sus nuevas autoridades tras la apertura de sesiones que encabezará el gobernador Marcelo Orrego.

En declaraciones a radio Amanecer, Rueda fue medido, pero explícito: “Es una posibilidad que nos tengan en cuenta, para que el partido pueda llegar a ocupar ese lugar. La verdad que sería muy bueno, pero todavía no hemos pedido ni hablado nada”. La frase, aunque prudente, instala el debate en el tablero político.

Publicidad

El bloquismo hoy ostenta la tercera mayoría en la Cámara, detrás del peronismo y de Producción y Trabajo, lo que le da volumen institucional en la negociación por los espacios de conducción. En ese esquema, el desplazamiento del PRO del tercer lugar alimenta las especulaciones sobre un eventual reordenamiento de cargos.

Consultado sobre quién debería ocupar esa eventual vicepresidencia, Rueda evitó personalizar la discusión. “Cualquiera de los cuatro puede ser quien ocupe ese lugar en el caso de que se pudiera dar la oportunidad”, sostuvo. No obstante, destacó el perfil de Federico Rizo, a quien definió como “un joven dirigente muy profesional y gran legislador”, aunque aclaró que no hay definiciones internas al respecto.

Publicidad

La cautela del dirigente responde a los tiempos institucionales. La elección de autoridades se realiza en abril, ya en pleno período ordinario, y suele ser el resultado de acuerdos políticos que se terminan de cerrar en las semanas previas. Allí se verá si el peso legislativo actual del bloquismo se traduce en mayor representación en la mesa de conducción.

Rueda también dejó un mensaje hacia los socios del frente oficialista, relativizando las discusiones sobre antigüedad o jerarquías dentro del espacio. “No creo que sea una cuestión de quién se sumó antes o después. Cuando vos ingresabas o estabas en un frente, somos todos iguales. Es lo que se está haciendo en el momento, lo que se está aportando cada partido en este momento”, expresó.

Publicidad

La definición final dependerá de las negociaciones políticas que se activen tras la apertura de sesiones. Pero el mensaje del bloquismo ya está planteado: con mayor representación legislativa, buscan también mayor protagonismo institucional dentro de la Cámara.

El trasfondo

La discusión por la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados no nació como una ambición aislada del bloquismo, sino como parte de una negociación política más amplia dentro del oficialismo provincial. El punto de inflexión fue el movimiento de piezas que se activó tras la asunción de Carlos Jaime como diputado nacional. En la lista que encabezó Fabián Martín, el tercer lugar correspondía al dirigente bloquista Federico Rizo, lo que le daba al partido de la Estrella la expectativa concreta de ocupar la banca que Martín dejó vacante. Sin embargo, Rizo renunció a esa posibilidad. Allí se abrió una instancia de negociación entre el orreguismo y el bloquismo que incluyó el pedido de un gesto político: la vicepresidencia primera de la Legislatura.

En ese contexto, el planteo del partido de la Estrella fue claro. Si resignaba una banca que le correspondía por el orden electoral, debía existir un reconocimiento institucional acorde a su peso dentro del frente oficialista. La vicepresidencia primera apareció entonces como la pieza de compensación.