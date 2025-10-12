La vida personal de la actriz Julieta Díaz ha estado marcada recientemente por cambios y mucha dedicación a su familia. En abril, la actriz confirmó que se había separado del ilustrador uruguayo Gervasio Troche hacía 10 meses. Díaz se enfocó en buscar la tranquilidad y "cuidar su energía, protegerla y mantenerla".

Gran parte de esa energía la pone a disposición de su hija, Elena, fruto de su relación con el estadounidense Brent Federighi.

Díaz explicó en el programa Radio con vos con Ernesto Tenembaum la situación de salud de su hija. Elena nació con parálisis cerebral y a los seis años desarrolló una epilepsia secundaria de la lesión cerebral.

Sin embargo, Díaz enfatizó que la parálisis cerebral de su hija tiene un grado leve. Ella explicó que se trata de "un grado entre uno y dos de seis grados". Por esta razón, Elena "camina, habla, se conecta, está bien cognitivamente". Además, la niña "está en cuarto grado con ayuda".

Ante este panorama, Julieta Díaz confesó que ha aprendido a disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Recientemente, un logro simple de Elena la conmovió profundamente, llevándola a las lágrimas: “Me emocioné porque mi hija estaba llevando su perrito a pasear y para mí fue como me emocioné de la alegría. Y sí, porque hay un montón de cosas que no puede hacer, pero eso lo puede hacer, pudo disfrutar de un perro”.