El escándalo que provocó la crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles

Yanina Latorre compartió detalles de un encuentro reciente con Wanda Nara que expuso una posible ruptura con Martín Migueles. La conductora analizó el comportamiento de la empresaria en el mundo digital donde ya no se observan fotos, mensajes ni likes dirigidos a su pareja.

Sobre este encuentro presencial, la panelista relató que "Me la encontré, estaba divina. Le pregunté por Migueles, que no sube cosas de él, se rió". Para la experta en espectáculos, la ausencia de señales públicas por parte de la mediática es determinante en el vínculo.

Latorre sostuvo que "Si pasa una semana sin postear del novio, es porque por lo menos se pelearon. Hay algo raro ahí". Durante la charla también surgió el nombre de Agustín Bernasconi, un antiguo interés sentimental. Respecto a la reacción de la conductora de televisión ante esta mención, Yanina contó que "Le tiré lo de Bernasconi. Le pregunté si le dio y se reía, se hacía la boluda".

A pesar de la falta de actividad en el perfil de ella, Migueles continúa compartiendo imágenes junto a la ex de Mauro Icardi. Hasta el momento los protagonistas mantienen el hermetismo sin realizar aclaraciones sobre su situación actual.