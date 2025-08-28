El movimiento urbano vuelve a tener su gran cita en San Juan. Este sábado 30 de agosto, a partir de las 18, el Centro Cultural Conte Grand será el escenario de la segunda edición de Joseo, Festival Urbano, un encuentro que busca consolidar la escena del género en la provincia y en toda la región de Cuyo.

La propuesta reúne a artistas y productores locales que apuestan por seguir fortaleciendo un movimiento que ya dejó huella en su primera edición, cuando el lema “En Cuyo se respira trap” se hizo viral en redes y en las calles.

En esta nueva edición, el festival contará con la presencia estelar de MIDEL, figura clave del trap argentino, conocido por haber participado en el histórico Quinto Escalón y por sus colaboraciones con artistas de renombre como Duki y Khea.

El line up estará integrado por Ekiss, Matz, Aby Only, Blito Sangre Noble, Free Khalo, Borja Trece, Zekah y Prod By ?, quienes desplegarán su música en un escenario que se consolida como plataforma de artistas emergentes.

La conducción estará a cargo de Sanjua y del host invitado Lowkey, mientras que el playback lo realizarán Mindz & Question.

La entrada será libre y gratuita, pero a cambio de un alimento no perecedero, reforzando el carácter solidario del festival.