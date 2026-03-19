Receta de pechugas de pollo en air fryer para que quede perfecta

Optimizar el uso de la freidora de aire es posible gracias a una técnica sencilla que Paulina Cocina propone para transformar la pechuga de pollo en un plato principal delicioso en menos de media hora. El éxito de esta preparación radica en un marinado equilibrado y en el manejo estratégico de la humedad de la carne para evitar que se seque durante el proceso de cocción.

Para iniciar, se necesitan dos pechugas de 200 gramos cada una, dos dientes de ajo picados, una cucharada de perejil fresco, el jugo de medio limón y dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. La mezcla se completa con una cucharadita de pimentón dulce, sal y pimienta negra a gusto. El primer paso consiste en integrar el aceite con el ajo, el perejil, el cítrico y las especias en un recipiente.

Un detalle fundamental antes de cocinar es secar las piezas de pollo con papel absorbente y realizar cortes superficiales en la parte superior para facilitar la entrada del sabor. Una vez cubiertas con el marinado, se recomienda un reposo de 30 minutos en la heladera para potenciar los aromas, aunque este paso es opcional si el tiempo apremia.

La cocción requiere precalentar el artefacto a 180°C durante cinco minutos. Luego, las pechugas se ubican en la cesta sin encimarlas. El procedimiento se divide en dos etapas: una tanda inicial de entre 8 y 10 minutos, se dan vuelta las piezas, y se continúa por un periodo igual. Finalmente, es vital dejar reposar la carne cinco minutos antes de cortarla para conservar su jugosidad interna y su superficie crocante.