A medida que el tiempo se acorta para la presentación de candidaturas para las elecciones primarias (PASO) de agosto, la situación en las principales coaliciones políticas se vuelve cada vez más tensa. Mientras el oficialismo del Frente de Todos disfrutaba de horas de regocijo al presenciar la interna que estallaba en Juntos por el Cambio, por la movida de Horacio Larreta para meter por la ventana al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, tanto Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados, como Diego Giuliano, ministro de Transporte y también referente del Frente Renovador, salieron casi en paralelo con declaraciones que prometen agitar el avispero del oficialismo.

Moreau hizo hincapié en la situación dentro del Frente de Todos, manifestando su preocupación por los dirigentes que "juegan a la interna con soldaditos de cartón" mientras el ministro de Economía, Sergio Massa, "se esfuerza por mantener la estabilidad". Moreau, en su cuenta de Twitter, había ya expresado su decepción al ver que "aquellos que generaron la crisis que requiere de una estabilización se encuentran inmersos en disputas internas en lugar de cumplir con sus obligaciones".

Además, cuestionó la falta de enfoque de algunos funcionarios, como el embajador en Brasil, Daniel Scioli, en la búsqueda de inversiones en un momento económico complicado para el país.

"Me alarma que funcionarios, sobre todo el embajador en Brasil, no se estén ocupando de conseguir inversiones en medio de una situación económica complicada para el país. Me parece irresponsable que en lugar de generar acciones de gobierno estén discutiendo candidaturas", dijo.

"Scioli es embajador en Brasil y tiene que tomar una decisión si va a ser candidato o sigue como funcionario en el exterior, pero esta situación no corresponde mientras hace campaña y no consigue créditos ni vías de desarrollo para Argentina", agregó.

Por otro lado, Diego Giuliano, en su entrevista con Radio Télam, afirmó que el Frente Renovador continuará en el Frente de Todos siempre y cuando este último demuestre su voluntad de ganar las elecciones. Giuliano resaltó la importancia de trabajar en un sistema competitivo que permita mantener un proyecto de país basado en el trabajo y la producción, en contraposición a la especulación financiera y una visión centralista y unitaria.

"El sábado vamos a llevar adelante el Congreso Nacional del Frente Renovador, donde, por supuesto, vamos a analizar cuál va a ser nuestra participación dentro del proceso electoral y obviamente nosotros estamos, somos parte del Frente de Todos y, por supuesto, que continuaremos en el Frente de Todos, trabajando en este espacio político en la medida en que el Frente de Todos demuestre como nosotros conocemos la voluntad de ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Tenemos que trabajar en un sistema competitivo y nos permita seguir con un proyecto de país que hay que tener claro el rumbo. Luego vendrán las medidas, vendrán las correcciones que haya que hacer en cada área, pero el rumbo fundamental, porque la Argentina sale adelante con trabajo y con producción, y no con especulación financiera, y digamos, una mirada centralista y unitaria", expresó el funcionario.

Y agregó: "Nosotros en este sentido vamos a acompañar fuertemente en la propuesta, por supuesto que el líder del espacio del frente renovador, que es Sergio Massa, tomará la decisión de cuál va a ser su participación. Pero el problema no, no es, digamos, cuál es la participación de Massa, sino el objetivo fundamental de tener una propuesta competitiva y ganar las elecciones y tener las herramientas para ganar las elecciones significa ese consenso".