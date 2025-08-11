Once de los 13 acusados por el fraude millonario de carne contra el mercado céntrico Un Rincón de Napoli fueron condenados tras aceptar un juicio abreviado. La maniobra, registrada en diciembre de 2024 y enero de 2025, provocó un perjuicio superior a los $35.000.000 para el comercio.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Guillermo Heredia y los abogados defensores Sandra Leveque, Carlos Torres Castro, Martín Susso Godoy, Rodrigo Pardo, Nicolás Navarro Correa, Juan Humberto Fonzalida, Juan Antonio Bogni, Jorge Aguiar y Horacio Merino. La resolución benefició a los imputados que admitieron su participación en el hecho, mientras que dos acusados rechazaron el arreglo y continuarán bajo investigación para ser juzgados en un debate oral y público. El juez Sergio López Martí finalmente homologó el pacto judicial y dictó sentencia.

Publicidad

Los condenados fueron: los exempleados de Un Rincón de Napoli Walter Mauricio Espejo Salinas, Germán Andrés Jofré y de Carnes Aguilera Jesús Núñez, que recibieron una pena de tres años de prisión condicional como autores responsables del delito de estafa. En tanto, otros ocho imputados, en su mayoría repartidores y empleados de otras distribuidoras como Carnes San Agustín y Carnes Parra: Pedro David Rodríguez, Alberto Ariel Galeote, Heber David Fernández, Ricardo Nicolás Giordano, Carlos Javier Asís, Jorge Alejandro Brizuela, Germán Antonio Mallea y César Orlando Luna fueron condenados a dos años y seis meses de prisión condicional como partícipes necesarios del mismo delito.

La investigación determinó que los acusados entregaban a Un Rincón de Napoli una cantidad de carne menor a la adquirida, alteraban los registros y vendían el sobrante por su cuenta. Las cámaras de seguridad del comercio registraron estas acciones en diciembre de 2024, así como en enero de 2025.

Publicidad

Los imputados que no aceptaron la condena son Manuela Nahir Luna Ruiz y Ángel Ezequiel Romero, ambos comerciantes minoristas. Sus defensores no participaron en el acuerdo, por lo que sus causas seguirán el trámite judicial correspondiente hasta llegar probablemente a juicio oral.