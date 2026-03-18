El gesto de Tini Stoessel contra Emilia Mernes que marcó el fin de su amistad

La industria musical argentina enfrenta una grieta interna tras confirmarse el distanciamiento entre Tini Stoessel y Emilia Mernes. El detonante fue un movimiento en redes sociales: la cantante de pop dejó de seguir a la entrerriana en Instagram, un gesto virtual que valida los rumores de conflicto que circulaban hace tiempo por el supuesto "robo" de bailarines y parte del staff. Sobre esta tensa relación, Martín Cirio brindó detalles de la interna afirmando que existen "tejes y manejes... está todo mal" entre las artistas.

Esta ruptura se suma a la decisión de Maria Becerra, quien semanas atrás también dejó de seguir a la intérprete de Nogoyá, profundizando la división entre quienes integraron el colectivo musical "Los del Espacio".

La cercanía entre Tini y Maria es clave en este escenario; de hecho, la propia Becerra manifestó en una entrevista que "Tini es una de sus mejores amigas", mientras que su vínculo con la pareja de Duki se habría disuelto hace años.

Aunque hace menos de dos años las artistas trabajaron juntas en la colaboración musical "Blackout" junto a Nicki Nicole, la cordialidad pública parece haber llegado a su fin. El episodio ha generado un fuerte debate y revuelo entre los seguidores del espectáculo. Actualmente, Emilia Mernes no se ha pronunciado sobre la decisión ni ha realizado movimientos similares en sus redes, por lo que continúa siguiendo a ambas colegas en sus perfiles oficiales.