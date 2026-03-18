La Dirección General de Rentas (DGR) oficializó el cronograma de vencimientos para el Impuesto Automotor 2026. La campaña de este año llega con un fuerte impulso a la digitalización y una serie de incentivos para quienes mantengan sus cuentas al día.

Según lo dispuesto por la Secretaría de Hacienda, los sanjuaninos contarán con diversas modalidades de pago, destacándose el 10 de abril como la fecha límite para quienes opten por la cancelación anual.

El calendario de vencimientos

Tomá nota de las fechas principales para organizar el bolsillo:

*Pago anual: vence el 10 de abril.

*Pago semestral: la primera cuota vence el 13 de abril y la segunda el 14 de agosto.

*Cuotas mensuales: los vencimientos operarán alrededor del día 20 de cada mes.

Descuentos para aprovechar

Para este ciclo, la provincia mantiene una estructura de beneficios que premia la conducta tributaria y la adhesión a medios electrónicos:

*15% por Buen Contribuyente: Para quienes no registraban deuda al 31 de diciembre de 2025 (ya viene aplicado en la boleta).

*15% por Pago Anual.

*15% por Adhesión a Débito Automático o descuento de haberes.

*15% por Pago a Término realizado exclusivamente a través de la web oficial de Rentas.

*5% por Pago Semestral.

Facilidades financieras y pago con QR

Una de las novedades más celebradas es la vigencia del convenio con el Banco San Juan, que permite abonar el impuesto anual o semestral en hasta 6 cuotas sin interés con sus tarjetas de crédito.

Además, la modernización de los medios de pago ahora permite utilizar dinero en cuenta de billeteras virtuales mediante la opción Plus Pagos, escaneando el código QR directamente desde la plataforma.

Todo digital, sin filas

Desde el organismo recordaron que la gestión es completamente online. Los contribuyentes pueden consultar sus boletas y liquidar el impuesto ingresando al sitio oficial de RENTAS utilizando su Clave de Ciudadano Digital (CIDI), evitando así traslados innecesarios al Centro Cívico.