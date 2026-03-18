Detectaron en Argentina el primer caso de la variante más potente de la Viruela del Mono

Tras la confirmación del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud de la Nación sobre el primer caso de viruela símica Clado Ib en el país, los equipos sanitarios se encuentran en alerta. Se trata de un hombre de 31 años residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no registra antecedentes de viaje, sumándose a otros cinco casos de clado II ya detectados en 2026.

En la región, ya se han notificado 14 contagios de esta variante, distribuidos en Estados Unidos (nueve), Canadá (dos), Brasil (dos) y México (uno). Esta enfermedad viral zoonótica, causada por el virus MPXV de la familia Orthopoxviridae, es actualmente el ortopoxvirus más relevante que afecta a la población y se transmite entre humanos por contacto directo con lesiones, secreciones respiratorias a corta distancia, objetos contaminados o durante el embarazo y el parto.

Respecto a la evolución de la situación, el doctor Ricardo Teijeiro explicó que “desde el 2022 estamos viendo casos de viruela del mono. Esta enfermedad tiene la característica que se transmite de persona a persona, y muy raramente por otros elementos contaminados. Hoy en día estamos observando la aparción de un nuevo subclado. Pero los síntomas habituales: fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza, cansancio”.

El infectólogo del Hospital Pirovano agregó que se observa “también inflamación de los ganglios y erupción cutánea Es una enfermedad que a los tres, cuatro días pueden aparecer estas lesiones en cualquier lugar del cuerpo, incluyendo palmas, plantas, que son como vesículas, y eso da la característica”.

Al no existir antecedentes de viaje en el paciente actual, Teijeiro destacó que “en el caso de ahora, con este nuevo subclado, no hay antecedente de viaje, pero sí de múltiples contactos sexuales y estrechos con gente, con diversa gente, e inclusive gente que ha viajado. Por eso hay que hacer seguimiento. Acá lo importante es el diagnóstico temprano y la búsqueda de aquellos contactos que hayan tenido”.

La peligrosidad del clado Ib radica en su mayor virulencia y capacidad de propagación en comparación con el clado II. Al respecto, el doctor Ranjit Sah detalló: “Hay dos clados principales de la viruela del mono: el clado I, descubierto en la cuenca del Congo, tiene una virulencia mayor, mientras que el clado II, descubierto en África Occidental, tiene un riesgo de mortalidad menor. El clado IIb, que comprende los linajes responsables de la epidemia en 2022, ahora está siendo eclipsado por el clado Ib recientemente identificado, que exhibe una virulencia mayor y una transmisión humana aumentada”.

Sah advirtió que “clínicamente, los síntomas de la Mpox se presentan como erupción cutánea, fiebre y linfadenopatía, lo que puede provocar complicaciones como infecciones bacterianas, encefalitis y neumonitis”.

Asimismo, la OMS alertó que “algunas personas desarrollan inflamación dentro del recto (proctitis) que puede causar dolor intenso, así como inflamación de los genitales que puede causar dificultades para orinar”.

El cuadro clínico puede variar desde manifestaciones leves hasta complicaciones fatales, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 0,1% y el 10%. Según la OMS, “los recién nacidos, los niños, las mujeres embarazadas y las personas con deficiencias inmunitarias, como aquellas con VIH avanzado, pueden sufrir formas más graves de la enfermedad e incluso morir”.

Sobre la letalidad, el organismo precisó que “entre el 0,1% y el 10% de las personas con Mpox han muerto”. Para el manejo de los síntomas, indicaron que “se pueden usar enjuagues con agua salada para las llagas en la boca, y baños tibios con bicarbonato de sodio y sales de Epsom para aliviar las molestias de las lesiones en el cuerpo”. Además, recordaron que “un individuo es contagioso hasta que todas las lesiones hayan sanado, incluyendo la formación de una nueva capa de piel bajo las costras”.

La estrategia de control en Argentina se rige por un Plan Estratégico aprobado en 2025, bajo la premisa de que “la eficacia de la respuesta depende de la detección temprana, el aislamiento riguroso y la cobertura de vacunación en poblaciones vulnerables”.

Las autoridades exigen rastrear contactos en las primeras 24 horas y mantener aislamiento hasta la caída de las costras, recomendando el uso de un baño exclusivo, ventilar ambientes y lavar la ropa con agua a más de 60°C sin sacudirla.

Sobre la prevención, la OMS señaló que “las vacunas son una herramienta que debe combinarse con otras medidas sociales y de salud pública”, mencionando las opciones MVA-BN, LC16 o ACAM2000.

Finalmente, advirtieron sobre el riesgo de reinfección: “Nuestra comprensión sobre la duración de la inmunidad posinfección o posvacunación continúa en evolución. Se han notificado casos de segundas infecciones”, por lo cual enfatizaron que “incluso si ya ha tenido Mpox en el pasado, debe hacer todo lo posible para evitar volver a infectarse”.