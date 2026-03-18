La Selección Argentina ya tiene hoja de ruta confirmada para lo que será su último contacto con el público nacional antes de partir a defender la corona en el Mundial 2026. Tras intensas gestiones, la AFA logró cerrar un acuerdo para enfrentar a Guatemala el próximo martes 31 de marzo, en un encuentro que promete ser una fiesta inolvidable.

La gran novedad pasa por el escenario. Ante la imposibilidad de utilizar el Monumental debido a compromisos artísticos (un recital programado), la dirigencia de Boca Juniors aceptó el pedido de la AFA y prestará La Bombonera para recibir a los campeones del mundo.

Una cábala que se repite

El escenario de Brandsen 805 no es casual. Se busca repetir la mística de la previa de Qatar 2022, cuando la Selección también utilizó la cancha de Boca para despedirse del país en aquella recordada goleada ante Venezuela por Eliminatorias. Aquella noche se vivió una euforia total, clima que el cuerpo técnico de Lionel Scaloni pretende replicar antes de viajar a los Estados Unidos.

Sin embargo, el último antecedente en el estadio xeneize no fue del todo feliz: allí Argentina cayó 2-0 ante Uruguay en noviembre de 2023, lo que significó la primera derrota oficial tras la obtención de la tercera estrella en Lusail.

Escala previa a Estados Unidos

Este amistoso ante el conjunto centroamericano será la última función en suelo argentino. Los compromisos de la ventana FIFA de junio ya se disputarán directamente en territorio estadounidense, donde la delegación se instalará con los 26 convocados definitivos para encarar la cita máxima.

Se espera que la venta de entradas genere una demanda récord, tal como sucede cada vez que la Scaloneta sale a la cancha, para darle el último aliento a un equipo que buscará volver a hacer historia.