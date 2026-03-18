Asesinaron de una puñalada a un adolescente de 17 años

Un adolescente de 17 años fue asesinado de una puñalada en la mañana del último domingo en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, y su familia inició una desesperada búsqueda de información para dar con todos los responsables del crimen. Bajo el lema "Justicia por Ángel", los allegados de la víctima reclaman que, aunque hay un detenido, el autor del ataque aún no fue capturado.

Una pelea que terminó en tragedia

El crimen ocurrió alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de Avenida Luro y Juan Cruz Varela, una zona transitada de Gregorio de Laferrere. Según la reconstrucción inicial de los hechos, Ángel Adrián Dávila fue abordado por un grupo de tres hombres. En el marco de una pelea, uno de ellos le asestó una puñalada que resultó mortal.

El joven fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, pero los profesionales de la salud confirmaron que ingresó al hospital sin signos vitales. La herida de arma blanca había sido certera y no le dio posibilidad de sobrevivir.

La investigación: un detenido que no declara

En el marco de la causa, la justicia ordenó la detención de un sujeto que fue imputado como coautor del homicidio. Sin embargo, el sospechoso se habría negado a prestar declaración ante el fiscal interviniente, lo que hasta el momento dificulta la identificación y captura del resto de los involucrados, especialmente de quien habría asestado la puñalada fatal.

La familia de la víctima denuncia que, pese a existir un detenido, el asesino material continúa prófugo y circula con libertad, lo que ha generado una profunda preocupación en el núcleo familiar y en la comunidad del barrio.

La búsqueda de justicia: campaña en redes sociales

Bajo el emblema "Justicia por Ángel", los familiares del adolescente iniciaron una campaña activa en redes sociales para visibilizar el crimen y solicitar colaboración ciudadana. Sus allegados manifestaron que el dolor destruyó por completo al núcleo familiar y piden ayuda a los residentes de la zona para obtener información que permita dar con el paradero de los responsables.

"Tu información puede ser clave para que se haga Justicia", publicó su hermano en las redes, apelando a que el ataque ocurrió en una zona transitada y en un horario donde suele haber movimiento, por lo que podría haber testigos clave que aún no se presentaron a declarar.

Quién era Ángel Adrián Dávila

El joven asesinado era una persona querida en su comunidad. Vecinos y conocidos lo describieron como "un gran chico, siempre con una sonrisa y dándole consejos a sus amigos, y ayudándolos cuando necesitaban". Pero fueron sus familiares quienes más se pronunciaron sobre la pérdida.

Su hermano mayor compartió detalles íntimos de la vida del fallecido, revelando su faceta musical: bajo el nombre artístico de "MOCO 2.2", Ángel publicaba canciones y soñaba con crecer en ese ámbito. "Te amo para siempre. Mi peleador, mi cantante. Te voy a extrañar toda la vida", escribió en un sentido mensaje.

Además de la música, el adolescente también practicaba artes marciales, disciplina en la que proyectaba un futuro profesional con un objetivo claro: ayudar a su familia. Según relató su hermano, Ángel le había confesado: "Le voy a meter onda a la vida (...) Le quiero comprar la casa a mamá". "Todo lo que él quería era sacar nuestra familia adelante", concluyó.