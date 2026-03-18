El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, volverá a presentarse en San Juan y ya están a la venta las entradas para el esperado duelo ante Gales, que se disputará el próximo 11 de julio en el Estadio San Juan del Bicentenario.

El encuentro forma parte del nuevo torneo internacional conocido como Nations Championship y se jugará desde las 16:00, en lo que será uno de los eventos deportivos más importantes del año para la provincia.

Las entradas ya se encuentran disponibles para el público y pueden adquirirse de manera online, principalmente a través de la plataforma Ticketek, además de puntos físicos vinculados al rugby local, como clubes y la Unión Sanjuanina de Rugby.

Para el partido, los precios de la Preventa 1 arrancan en 25 mil pesos para la categoría 1, 35 mil pesos para la categoría 2 y 70 mil pesos para la categoría 3. También habrá ubicaciones premium: la categoría 4 tendrá un valor inicial de 150 mil pesos y la categoría 5 costará a partir de los 200 mil pesos en esta primera etapa.

La expectativa es alta no solo por la jerarquía del rival, sino también por el regreso del seleccionado nacional a San Juan, una plaza que ya ha sido sede de encuentros internacionales y que vuelve a posicionarse en el calendario grande del rugby.

El partido ante Gales será el segundo compromiso de Los Pumas en la ventana de julio, luego del debut frente a Escocia en Córdoba, y antes de enfrentar a Inglaterra en Santiago del Estero, completando una intensa agenda en el país.

Se espera una importante convocatoria de público local y de otras provincias, con impacto directo en el turismo y la economía regional, en un evento que promete estadio lleno y clima de fiesta para el rugby argentino.