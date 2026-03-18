El Inter Miami, con la presencia de Lionel Messi, buscará este miércoles la clasificación a los cuartos de final de la Concachampions cuando reciba a Nashville SC, en el partido de vuelta de los octavos de final.

El encuentro se disputará desde las 20 (hora argentina) en el Chase Stadium de Florida y podrá verse a través de Disney+ Premium, en un duelo clave que definirá el pase a la próxima instancia.

La serie llega completamente abierta tras el empate 0-0 en el partido de ida, por lo que cualquier victoria clasificará directamente al equipo dirigido por Javier Mascherano, mientras que un empate con goles favorecerá a Nashville por el criterio de gol de visitante.

Para este compromiso, Messi volverá al equipo titular luego de haber descansado en el último partido de la MLS, al igual que el mediocampista Rodrigo De Paul, en una decisión del cuerpo técnico para preservar a sus figuras.

En cuanto a las probables formaciones, Inter Miami saldría con Dayne St. Clair; Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael y Noah Allen; Yannick Bright, De Paul y Mateo Silvetti; Messi, Telasco Segovia y Germán Berterame. Por su parte, Nashville formaría con Joe Willis; Lovitz, Zimmerman, Maher y Najar; Mukhtar, Yazbek y Tagseth; Shaffelburg, Surridge y Muyl.

El partido es considerado decisivo para el conjunto estadounidense, que apunta a ser protagonista en el torneo continental y avanzar a los cuartos de final, en una competencia que se transformó en uno de sus principales objetivos de la temporada.

Con Messi como principal figura y la obligación de ganar en casa, Inter Miami afronta una verdadera final para seguir en carrera en la Copa de Campeones de la Concacaf.