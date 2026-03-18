Receta de alfajores de chocolate y frambuesa para que queden perfectos

Maru Botana sorprendió recientemente al revelar la fórmula de sus alfajores preferidos, una creación que, según sus propias palabras, "tienen el equilibrio perfecto". La reconocida pastelera, que suele tentar a su público a través de la TV, redes sociales y streaming, detalló el procedimiento para lograr estas piezas que describe como "intensos, crocantes y con un relleno que es una locura".

Para la preparación de las tapas se requieren 210 g de manteca, 180 g de azúcar, 2 cucharaditas de esencia de vainilla, 250 g de harina, 100 g de cacao amargo, 1 cucharadita de sal y 1½ cucharadita de bicarbonato de sodio.

El proceso comienza colocando los ingredientes secos en un bowl para luego sumar la manteca y la esencia, integrando todo con la punta de los dedos hasta formar una masa. Esta mezcla debe estirarse bien finita entre hojas de foil o papel manteca antes de cortar círculos de unos 8 cm de diámetro y llevarlos a horno moderado por pocos minutos.

Una vez que las tapas están frías, se bañan en chocolate amargo o semiamargo derretido y se les añade un toque de sal marina o en escamas por encima antes de que la cobertura seque.

Para el armado final, se utiliza una manga para colocar dulce de leche en la mitad de las tapas, dejando el centro libre para agregar un corazón de mermelada de frambuesa antes de cerrar el alfajor. Al concluir la receta, la cocinera lanzó una invitación a sus seguidores: "Hacelos en casa y después me contás si no se vuelven también tus favoritos".