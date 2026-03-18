Quién es el periodista deportivo que se separó tras 30 años de matrimonio

El reconocido periodista Gustavo López, figura de ESPN y conductor de López 910 en Radio La Red, se separó de Laura, su compañera por más de 30 años. La pareja, que inició su romance en septiembre de 1990, tiene dos hijos en común: Lourdes, de 23 años, y Lorenzo, de 20.

Según reveló Pepe Ochoa en LAM, el vínculo atravesaba dificultades desde hace tiempo y, aunque intentaron encender la llama de la pasión, no lo lograron. El periodista detalló que hace un año tuvieron una crisis fuerte y de ahí nunca pudieron volver del todo, por lo que hace dos meses tomaron la decisión de separarse para siempre buscando priorizar la familia que construyeron.

Esta ruptura marca el final de una historia que el propio López describía años atrás, cuando afirmaba que no existen fórmulas y que lo importante es seguir juntos a pesar de cualquier discusión fuerte.

En aquel entonces, explicaba sobre su matrimonio que tratamos de estar enojados dos o tres días, y después que pase, admitiendo que, como en cualquier matrimonio, hay roces. Pese al desenlace actual, queda en el recuerdo aquella sentida frase que pronunció hace trece años sobre su amor por Laura: sabemos que nos amamos y me gustaría morirme con ella al lado.