Martín Palermo está muy cerca de convertirse en el nuevo director técnico de San Lorenzo, luego de mantener reuniones positivas con la dirigencia azulgrana, que busca cerrar su contratación en las próximas horas.

La vacante se generó tras la salida de Damián Ayude, quien dejó el cargo luego de la contundente derrota por 5-2 frente a Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro, resultado que precipitó su salida en un contexto deportivo delicado.

Con el inicio cercano de la Copa Sudamericana y la etapa de playoffs del Torneo Apertura, el club necesita un entrenador de forma urgente. Además, el panorama institucional suma presión, ya que San Lorenzo se encamina a elecciones anticipadas previstas para el 30 de mayo.

En ese escenario, el nombre de Palermo tomó fuerza por encima de otros candidatos que sonaron en las últimas horas, como Hernán Crespo, Néstor Gorosito y Ramón Díaz. El exdelantero de Boca mantuvo contactos directos con los dirigentes y las sensaciones fueron positivas, lo que alimenta el optimismo en Boedo.

El posible arribo del “Titán” genera controversia entre los hinchas, ya que se trata de una de las máximas figuras históricas de Boca Juniors, club con el que tuvo a San Lorenzo como una de sus víctimas predilectas, marcándole 12 goles a lo largo de su carrera como jugador.

En cuanto a su trayectoria como entrenador, Palermo viene de dirigir al Fortaleza de Brasil, donde logró una importante remontada aunque no pudo evitar el descenso. En ese ciclo dirigió 17 partidos, con un balance de 8 victorias, 4 empates y 5 derrotas.

Previamente, el exgoleador tuvo un paso exitoso por Olimpia de Paraguay, donde se consagró campeón de la Primera División en 2024, lo que respalda su candidatura para asumir en un club grande del fútbol argentino.

De no surgir imprevistos, las próximas horas serán decisivas para que San Lorenzo confirme a su nuevo entrenador, en una apuesta fuerte que promete impacto tanto deportivo como simbólico.