El dolor de Cande Molfese tras recibir críticas por su cuerpo

El 17 de marzo de 2026, una publicación cotidiana de Cande Molfese en TikTok, donde simplemente mostraba su desayuno, se convirtió en el blanco de agresiones despiadadas sobre su imagen física.

Usuarios de la red social lanzaron críticas hirientes como “no puedo creer lo vieja que está”, “tiene arrugas, parece otra persona” y “la maldad te afea”. Ante la repercusión, la actriz, quien también ha generado debates previos sobre su decisión de no tener hijos, utilizó su perfil de Instagram y TikTok para realizar un descargo letal.

Visiblemente afectada, Molfese expresó: “Jamás pensé que iba a tener que hacer un video de este tipo. No puedo creer la cantidad de comentarios negativos que recibo con respecto a mi apariencia, en cuanto a mi edad, en cuanto a mi piel o mis pecas. Es una agresión que me deprime muchísimo”.

La artista profundizó en su dolor al notar el origen de los ataques: “Es triste porque además casi todas las que comentan son mujeres. Me duele y me genera inseguridad. Me pone mal. Yo trato de mostrarme lo más natural posible. Tengo 35 y me conocen desde que tengo 19, han pasado años en el medio y no me hice nunca nada en la cara, ni una intervención. Estoy conforme y feliz con quien soy, pero si les digo que esto no me genera inseguridades les estaría mintiendo”.

En su video, la actriz llamó a la reflexión de quienes la juzgan cuestionando directamente: “Vos, que estás del otro lado y me escribís estas cosas tan negativas, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Pensás que eso a mí no me afecta? ¿Que lo tengo que recibir por ser una persona pública? ¿Que tenés derecho a opinar?”.

Para finalizar, concluyó con pesar que “la verdad es que es muy triste. No tengo palabras y no lo puedo medir. Siento que es una agresión innecesaria. No se está juzgando mi trabajo, se está juzgando mi apariencia física”.