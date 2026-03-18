MasterChef: quiénes fueron los famosos que se metieron en la final

El certamen MasterChef Celebrity, emitido por Telefe, definió a sus dos finalistas este martes 17 de marzo en una semifinal cargada de tensión y lágrimas. En el reality, que se mantiene como lo más visto de la televisión, se realizó un desafío complejo con carne de cordero donde los influencers Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron imponerse. Ian fue el primero en ser anunciado como finalista, manifestando luego a través de sus redes sociales: "Nos vemos en la final".

Por su parte, La Reini, la única mujer que quedaba en competencia frente a tres hombres, rompió en llanto al recibir su chaqueta de chef. Entre lágrimas, la participante intentó mantener el humor expresando: "Ay no, dije que no iba a llorar en ningún momento de la competencia". La alegría de los finalistas contrastó con la eliminación de Claudio "El Turco" Husaín y Maxi López, quienes se despidieron tras recibir elogios del jurado por su desempeño.

La despedida contó con palabras de Wanda Nara, quien se mostró visiblemente movilizada al recordar a sus hijos y comentó a los exfutbolistas: "Qué ironía del destino los dos juntos". La conductora reveló que para convencer a su exesposo de participar le mencionó que estaría su amigo el Turco y concluyó con un mensaje para Maxi: "Tus hijos están orgullosos".