En las instalaciones de la Expo Minera San Juan 2026, hizo el debut el flamante equipamiento de auxilio que dispone el Ministerio de Salud de la provincia.

Por primera vez, se montó una estructura en el predio de la Feria de minería, en la que quedó exhibida la Carpa de Emergencia como parte de las nuevas herramientas incorporadas por la cartera sanitaria.

Se trata de una carpa con características especiales de resistencia y adaptabilidad, pensada para ser instalada en cualquier superficie y en condiciones climáticas extremas. Entre sus principales cualidades, se destaca por ser ultraliviana, resistente al viento, térmica y apta para alta montaña, soportando incluso nieve y climas adversos.

La secretaria de Medicina Preventiva, Sonia Sánchez, explicó que esta “tienda” fue diseñada especialmente para responder en zonas de frontera y cordilleranas. “Podemos montarla muy rápido y en cualquier lugar. No solo en la Feria de Minería, como en este caso, sino también donde se requiera. En el llano o en la alta montaña, para eso está diseñada”, expresó.

La funcionaria agregó además que, pese a sus dimensiones compactas, la estructura puede ampliarse mediante el agregado de gazebos y módulos complementarios. “Si bien es chica, se puede ambientar y anexar gazebos a la carpa, para ampliar las estructuras, con armados simples y rápidos, con excelentes sistemas de fijación”, detalló.

Desde el Ministerio indicaron que estos nuevos elementos fueron adquiridos para reforzar la capacidad de respuesta inmediata ante emergencias, imprevistos o situaciones de contingencia sanitaria en distintos puntos de la provincia.

“Responden a los objetivos de la política sanitaria de la provincia, llegar a todos los rincones con un salvataje eficiente y con acciones inmediatas. Eso es contener a todos”, concluyó Sánchez.



