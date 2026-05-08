El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema de atención de la salud mental en la Argentina, considerando que la legislación vigente quedó "desfasada" frente a las demandas actuales de la población. La intención del Ejecutivo es "modernizar los protocolos" y facilitar el acceso a tratamientos integrales. Argumenta que las barreras burocráticas y la falta de recursos específicos "han profundizado la crisis de bienestar psicosocial", especialmente después de la pandemia de coronavirus.

Los cambios más significativos apuntan a descentralizar la atención y a redefinir las internaciones involuntarias, un punto de alta sensibilidad social y jurídica. Actualmente, la iniciativa se encuentra bajo un intenso análisis en el plenario de comisiones de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate se extienda durante las próximas semanas antes de llegar al recinto para su media sanción inicial.

La primera clave del proyecto radica en la readecuación de las internaciones involuntarias, proponiendo criterios más flexibles cuando exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, simplificando la autorización judicial en casos de urgencia médica.

Como segundo punto, se establece la creación de una Red Federal de Emergencias Psicosociales, que funcionará con una línea gratuita unificada para la contención inmediata y derivación temprana a centros de cercanía. Otro eje fundamental es el presupuesto blindado, una cláusula que obligaría a destinar un porcentaje fijo del gasto total en salud exclusivamente al área de salud mental, evitando la subejecución de partidas que hoy afecta a las provincias.

La función familiar y el rol policial

También se propone la integración obligatoria de servicios de psiquiatría en hospitales generales, prohibiendo la creación de nuevos centros de aislamiento monovalentes y fomentando la atención polivalente. La quinta modificación clave es el impulso a las viviendas tuteladas y casas de medio camino, diseñadas para pacientes en proceso de externación que requieren apoyo habitacional para reinsertarse socialmente sin perder el seguimiento clínico.

De igual modo, el proyecto introduce la formación continua y obligatoria para fuerzas de seguridad, estableciendo protocolos de actuación específicos para crisis de salud mental en la vía pública que eviten la violencia institucional. Se destaca también la telemedicina especializada, que permita a pacientes en zonas rurales o de difícil acceso recibir terapia y seguimiento farmacológico de manera remota con validez legal en las recetas.

Se agrega la participación de las familias en el proceso terapéutico, otorgándoles un rol jurídico más activo en la toma de decisiones cuando el paciente no pueda dar su consentimiento informado. Habrá además una regulación estricta de las comunidades terapéuticas para adicciones, que deberán someterse a auditorías bimestrales para garantizar que no existan vulneraciones de derechos humanos bajo la excusa del tratamiento.

Finalmente se propicia la creación de un Observatorio Nacional de Salud Mental, un ente autárquico encargado de recopilar estadísticas en tiempo real para orientar las políticas públicas basadas en evidencia científica y no solo en proyecciones teóricas.

Cautela médica y críticas polìticas