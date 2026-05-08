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Salud mental: 10 claves para entender el proyecto del Gobierno
POR REDACCIÓN
El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de ley que busca transformar de raíz el sistema de atención de la salud mental en la Argentina, considerando que la legislación vigente quedó "desfasada" frente a las demandas actuales de la población. La intención del Ejecutivo es "modernizar los protocolos" y facilitar el acceso a tratamientos integrales. Argumenta que las barreras burocráticas y la falta de recursos específicos "han profundizado la crisis de bienestar psicosocial", especialmente después de la pandemia de coronavirus.
Los cambios más significativos apuntan a descentralizar la atención y a redefinir las internaciones involuntarias, un punto de alta sensibilidad social y jurídica. Actualmente, la iniciativa se encuentra bajo un intenso análisis en el plenario de comisiones de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate se extienda durante las próximas semanas antes de llegar al recinto para su media sanción inicial.
La primera clave del proyecto radica en la readecuación de las internaciones involuntarias, proponiendo criterios más flexibles cuando exista riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, simplificando la autorización judicial en casos de urgencia médica.
Como segundo punto, se establece la creación de una Red Federal de Emergencias Psicosociales, que funcionará con una línea gratuita unificada para la contención inmediata y derivación temprana a centros de cercanía. Otro eje fundamental es el presupuesto blindado, una cláusula que obligaría a destinar un porcentaje fijo del gasto total en salud exclusivamente al área de salud mental, evitando la subejecución de partidas que hoy afecta a las provincias.
La función familiar y el rol policial
También se propone la integración obligatoria de servicios de psiquiatría en hospitales generales, prohibiendo la creación de nuevos centros de aislamiento monovalentes y fomentando la atención polivalente. La quinta modificación clave es el impulso a las viviendas tuteladas y casas de medio camino, diseñadas para pacientes en proceso de externación que requieren apoyo habitacional para reinsertarse socialmente sin perder el seguimiento clínico.
De igual modo, el proyecto introduce la formación continua y obligatoria para fuerzas de seguridad, estableciendo protocolos de actuación específicos para crisis de salud mental en la vía pública que eviten la violencia institucional. Se destaca también la telemedicina especializada, que permita a pacientes en zonas rurales o de difícil acceso recibir terapia y seguimiento farmacológico de manera remota con validez legal en las recetas.
Se agrega la participación de las familias en el proceso terapéutico, otorgándoles un rol jurídico más activo en la toma de decisiones cuando el paciente no pueda dar su consentimiento informado. Habrá además una regulación estricta de las comunidades terapéuticas para adicciones, que deberán someterse a auditorías bimestrales para garantizar que no existan vulneraciones de derechos humanos bajo la excusa del tratamiento.
Finalmente se propicia la creación de un Observatorio Nacional de Salud Mental, un ente autárquico encargado de recopilar estadísticas en tiempo real para orientar las políticas públicas basadas en evidencia científica y no solo en proyecciones teóricas.
Cautela médica y críticas polìticas
El proyecto no ha estado exento de fuertes polémicas. De hecho, ya se han manifestado diversas voces del sector sanitario y político que marcan una grieta técnica sobre su implementación. En tal sentido, varios Colegios de Médicos y Sociedades de Psiquiatría han expresado una "cautela crítica", señalando que la reforma en la modalidad de internaciones podría ser un arma de doble filo si no se acompaña con una infraestructura real que "hoy es inexistente en el sistema público".
Especialistas de renombre advierten que "no se puede legislar sobre la urgencia sin garantizar las camas", y temen que la "desmanicomialización" acelerada sin red de contención derive en un aumento de la población en situación de calle.
Las asociaciones de usuarios y familiares de pacientes ven con optimismo la mayor flexibilidad en las internaciones, argumentando que la ley previa los dejaba "atados de manos" ante episodios psicóticos o crisis severas de consumo problemático que ponían en riesgo la vida de sus seres queridos. En cambiol, dirigentes de la oposición política han manifestado que, si bien comparten la necesidad de actualizar la ley, el proyecto oficialista tiene un "sesgo centralista" y no especifica de dónde saldrán los fondos para que las provincias ejecuten los cambios exigidos.
Qué se dice en San Juan
Como lo ha informado Huarpe, la provincia de San Juan enfrenta una transformación estructural en su sistema de salud mental, impulsada por un incremento crítico del 63% en la demanda de consultas durante el último año. Ante este panorama, las autoridades sanitarias locales, encabezadas por el ministro Amílcar Dobladez y la jefa de Salud Mental, Noelia Villena, han puesto en debate la efectividad de la actual Ley Nacional 26.657. Si bien reconocen los valores de la normativa, subrayan la necesidad de consensuar políticas públicas que se adapten a la realidad post-pandemia, donde los cuadros de ansiedad, depresión y adicciones han sobrepasado la capacidad de respuesta tradicional.
El nuevo enfoque estratégico local se desplaza de la internación prolongada hacia la implementación de "dispositivos intermedios" y la rehabilitación comunitaria. Con casi la mitad de las urgencias vinculadas a consumos problemáticos, la provincia busca fortalecer centros de salud, hospitales de día y casas de medio camino. Una pieza clave de esta gestión es la estrategia de "Primera Escucha", que despliega equipos interdisciplinarios en horarios extendidos para eliminar las barreras históricas de acceso y ofrecer una respuesta inmediata a la demanda espontánea de los ciudadanos.
El pilar más ambicioso de este plan es la inauguración de "Casa Activa" en el departamento de Chimbas, un complejo único en el interior del país con capacidad para 130 plazas. Este centro está diseñado para pacientes crónicos y personas con consumos problemáticos, quienes permanecerán entre 8 y 12 meses bajo un régimen que combina tratamiento sanitario con educación y formación laboral obligatoria. El objetivo final de la gestión sanjuanina es garantizar una reinserción social efectiva, reconociendo que la salud mental es una problemática integral que requiere soluciones habitacionales y herramientas concretas para la vida autónoma.
Las 10 reformas clave
- Flexibilización de internaciones: Se agilizan los protocolos de internación involuntaria en casos de riesgo inminente, reduciendo la burocracia judicial inicial.
- Red Federal de Emergencias: Implementación de una línea de asistencia 24 horas y equipos de respuesta rápida en todo el territorio nacional.
- Presupuesto garantizado: Asignación de un piso porcentual fijo del presupuesto de salud para asegurar el financiamiento del área.
- Hospitales polivalentes: Obligatoriedad de contar con servicios de salud mental en hospitales generales para evitar el estigma y la segregación.
- Dispositivos habitacionales: Creación de casas de medio camino y residencias asistidas para facilitar la reinserción social de los pacientes.
- Seguridad y capacitación: Formación obligatoria para fuerzas policiales sobre cómo intervenir en crisis psiquiátricas sin recurrir a la violencia.
- Telemedicina específica: Marco legal para la atención psiquiátrica remota, facilitando el acceso en zonas aisladas y el seguimiento clínico.
- Derechos de la familia: Mayor injerencia legal de los vínculos afectivos en la toma de decisiones y el acompañamiento del tratamiento.
- Control de comunidades terapéuticas: Auditorías estrictas y frecuentes a centros de rehabilitación de adicciones para prevenir maltratos.
- Observatorio Nacional: Creación de un organismo técnico que produzca datos estadísticos actualizados para el diseño de políticas públicas.