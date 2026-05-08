La periodista Cristina Pérez respondió este viernes al jefe de Gabinete Manuel Adorni luego de que el funcionario aludiera a una “traición” en el marco de la cobertura mediática sobre su situación patrimonial y sus viajes al exterior.

“En cuanto a sentirse traicionado, Manuel, pienso que mucha gente que te votó y te creyó también se siente traicionada”, expresó Pérez durante su programa radial.

El cruce se originó a partir de declaraciones de Adorni en una entrevista, donde cuestionó a una periodista sin nombrarla, en referencia a la cobertura sobre investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio y a viajes realizados como funcionario. Sus dichos fueron interpretados como dirigidos a Pérez, quien luego respondió públicamente.

Adorni había señalado que una conductora de noticiero se había mostrado “horrorizada” por uno de sus viajes, y sostuvo que ese vínculo previo derivaba en una situación de “traición” personal, en el contexto de la exposición mediática del caso.

La investigación judicial analiza el origen de fondos utilizados en distintos viajes del funcionario, entre ellos uno al exterior, en causas que involucran a organismos judiciales federales.

En su respuesta, Pérez aclaró que había informado previamente su vínculo personal con Adorni, pero marcó una diferenciación entre lo afectivo y su rol profesional. “Mi lealtad como periodista es con el público, no con el funcionario”, sostuvo.

La periodista también planteó que el eje del debate no está en lo personal, sino en las explicaciones públicas que deben brindar los funcionarios. “Acá no tiene que ver dónde se fue o con quién se fue. Tiene que ver con qué dinero lo pagó y si lo puede explicar”, señaló.

Durante su intervención, Pérez defendió la labor periodística frente a cuestionamientos por la cobertura de investigaciones judiciales. En ese marco, remarcó que la lealtad profesional no implica omitir información de interés público.

El intercambio dejó expuesta una tensión entre el funcionario y la periodista, en un contexto de creciente exposición mediática de investigaciones que alcanzan a integrantes del Poder Ejecutivo.