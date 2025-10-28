El Gobierno confirmó las colonias de vacaciones para enero

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Carlos Platero, confirmó que las colonias de vacaciones de verano se desarrollarán con normalidad a partir de los primeros días de enero, con un presupuesto que será ajustado por inflación respecto al año anterior.

Carlos Platero

Durante un operativo del programa "San Juan Cerca" en el departamento Ullum, donde estuvo acompañado por el intendente David Domínguez y el gobernador, el funcionario detalló los preparativos para el programa estival.

Publicidad

Organización y coordinación

"Siempre coordinamos estas actividades con cada uno de los municipios, con los intendentes, los predios y la realización de los mismos", explicó Platero, quien destacó el aporte de los municipios en "el mantenimiento de las piletas y todo eso".

El ministerio evalúa constantemente la posibilidad de sumar nuevos predios según las necesidades de cada departamento: "Vemos la cantidad de participantes por departamento, según la cantidad de habitantes que tengan cada uno de ellos, y lo vamos a resolver".

Publicidad

Aspectos sociales y asistencia

Un componente fundamental de las colonias será el trabajo de equipos multidisciplinarios que recorrerán los predios. "Muchas veces se detectan algunos problemas familiares dentro de los predios, alguna problemática que tenía que ver con la familia y para eso están estos gabinetes", explicó el ministro.

Estos equipos tendrán como función "ayudar, para acercar a la familia, para acompañar" en situaciones que surjan durante el desarrollo de las actividades.

Publicidad

Otros programas en marcha

Platero también se refirió a la entrega de los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI), indicando que los edificios están terminados pero faltan completar la entrega de mobiliario que se encuentra en el Ministerio de Infrastructura.

Respecto al programa "San Juan Cerca", señaló que solo faltan los operativos en Rivadavia y Santa Lucía para completar los 17 previstos para 2025, aunque no descartó "operativos de refuerzo" si se detectan trámites pendientes.

Las colonias de verano representarán así una de las últimas actividades del Ministerio de Desarrollo Social antes del cierre del año, manteniendo una tradición que combina recreación con contención social para los niños de la provincia.