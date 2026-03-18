El Gobierno nacional dictó la conciliación obligatoria en el conflicto con los trabajadores aeronáuticos y logró desactivar el paro que iba a afectar a más de 27 aeropuertos en todo el país durante esta semana.

La medida fue dispuesta a través de la Secretaría de Trabajo y obliga a las partes a suspender cualquier acción gremial mientras se abre una instancia de negociación para intentar destrabar el conflicto. En ese marco, los sindicatos deberán dejar sin efecto la protesta prevista entre el 18 y el 24 de marzo.

El paro había sido convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), con impacto en distintas terminales aéreas y en franjas horarias que podían generar demoras y cancelaciones de vuelos.

Durante las medidas de fuerza anunciadas, solo se garantizaban vuelos sanitarios, humanitarios y oficiales, lo que encendía la preocupación por el impacto en miles de pasajeros en todo el país.

Con la conciliación obligatoria vigente, el gremio no puede realizar paros ni protestas que afecten el servicio, ya que se trata de una actividad considerada esencial. La normativa busca asegurar la continuidad de los vuelos mientras se desarrollan las negociaciones.

El conflicto tiene como eje reclamos salariales y condiciones laborales dentro del sector aeronáutico, en una disputa que se arrastra desde hace meses y ya había generado tensiones en la operación aérea.

Ahora, con la intervención oficial, se abre una etapa de diálogo en la que el Gobierno intentará acercar posiciones para evitar nuevas medidas de fuerza y garantizar el normal funcionamiento del sistema aeroportuario.