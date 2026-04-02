Fuerte cruce entre un fiscal y un juez por un presunto delincuente que "mandaron a la casa"

Esta semana, un tenso enfrentamiento entre la Justicia y el Ministerio Público Fiscal dejó al descubierto las profundas discrepancias sobre los criterios de detención en causas penales. El foco del conflicto fue una resolución del juez Sergio López Martí, quien dispuso que un hombre acusado de robo cumpliera la prisión preventiva en su domicilio, una decisión que el fiscal Miguel Gay calificó como "carente de fundamento".

El protagonista del caso es Alejandro Jesús Videla, un hombre que fue captado íntegramente por cámaras de seguridad cuando intentaba robar un televisor en una vivienda del barrio Portal del Sur, en el departamento de Rawson. Las imágenes muestran al acusado ingresando al domicilio "abruptamente" tras violentar el acceso, según consta en la denuncia.

El duro reclamo del fiscal Miguel Gay

Durante la audiencia judicial, el fiscal Miguel Gay, titular de la UFI Delitos Contra La Propiedad, manifestó su total rechazo a la decisión del magistrado. Para la Fiscalía, la prueba fílmica es contundente y no deja lugar a dudas sobre la participación de Videla en el hecho.

Gay fue tajante al afirmar que la resolución judicial "carece de fundamento". Según su argumento, aunque la pena para un delincuente sin antecedentes pueda ser de cumplimiento condicional, el Código Penal faculta al juez a dictar prisión efectiva, pero no lo obliga a que la libertad sea la regla.

"No se debería beneficiar con una prisión domiciliaria", sostuvo el fiscal al momento de impugnar la decisión. Para el representante del Ministerio Público, el detenido debía permanecer en una comisaría o ser trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, y no regresar a su casa, ubicada a escasas cuadras del lugar del hecho.

La defensa del juez Sergio López Martí

Por su parte, el juez Sergio López Martí decidió sostener su resolución original de 15 días de prisión domiciliaria mientras avanza la investigación penal preparatoria. El magistrado fundamentó su postura basándose en dos pilares centrales: el principio de inocencia y la Constitución Nacional.

López Martí subrayó que el carácter de la detención es "excepcional", especialmente cuando el acusado no registra antecedentes penales previos. En su argumentación, el juez recordó que la normativa exige una interpretación restrictiva sobre la privación de la libertad antes de una condena firme.

"Mantengo mi resolución", sentenció el juez, ignorando el pedido de prisión efectiva de la Fiscalía y remitiéndose a los principios constitucionales que garantizan la libertad como regla durante el proceso penal.

Tensión vecinal y "abandono total"

Mientras la disputa técnica continúa en los tribunales, los vecinos del barrio Portal del Sur expresaron un clima de máxima tensión. Los residentes aseguran que Videla es conocido en la zona y que los robos en las inmediaciones de la calle Meglioli son constantes.

"Sentimos un abandono total", afirmaron fuentes vecinales, quienes ahora ven con indignación cómo el hombre que fue filmado forzando una casa vuelve a su domicilio a escasas cuadras del lugar del hecho.

El caso expone una vez más la grieta entre dos visiones contrapuestas dentro del sistema judicial sanjuanino: por un lado, la postura de la Fiscalía que reclama medidas más restrictivas ante la evidencia del delito; por el otro, la posición del magistrado que prioriza los principios constitucionales sobre la privación de libertad antes de un fallo firme.

Mientras tanto, la investigación penal preparatoria continúa su curso y en 15 días se evaluará nuevamente la situación procesal de Alejandro Jesús Videla.