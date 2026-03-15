El Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) avanzan en la etapa final de la segunda revisión del acuerdo vigente. Según fuentes oficiales consultadas durante las reuniones de la Argentina Week en Nueva York, el proceso se encuentra en su tramo final y la aprobación del directorio del organismo podría concretarse hacia finales de abril.

En el Ministerio de Economía ya circula un último borrador del Staff Level Agreement (SLA), el entendimiento técnico que debe firmarse antes de que el caso argentino llegue al directorio del Fondo para su evaluación formal.

Uno de los puntos centrales de la revisión está vinculado al cumplimiento de la meta de reservas internacionales. El Banco Central se había comprometido a cerrar el cuarto trimestre de 2025 con reservas netas por 2.400 millones de dólares, objetivo que no se alcanzó debido a la estrategia de sostener el tipo de cambio en las semanas previas a las elecciones de medio término.

Por ese motivo, el directorio del FMI deberá otorgar un waiver, un mecanismo que permite aprobar la revisión pese al incumplimiento de una de las metas acordadas. Una situación similar ocurrió durante la primera revisión del programa.

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Desde el inicio de 2026, el Banco Central intensificó la compra de divisas en el mercado. Durante el primer trimestre del año la entidad adquirió más de 3.000 millones de dólares, lo que representa cerca del 30% de la meta anual fijada con el organismo internacional.

Según el equipo económico, estas compras se realizaron sin generar movimientos bruscos en el mercado cambiario y podrían incrementarse en los próximos meses por el ingreso de inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

En paralelo, la negociación técnica con el Fondo continúa en tres etapas. Primero, la definición final del Staff Level Agreement entre el Gobierno y los técnicos del organismo; luego la elevación del documento al directorio; y finalmente la reunión del board del FMI que deberá aprobar formalmente la segunda revisión del acuerdo.

Las sesiones de primavera del Fondo Monetario Internacional se realizarán a mediados de abril. Después de ese encuentro, el directorio podría convocar a la reunión en la que se tratará el caso argentino, siempre que el acuerdo técnico esté cerrado con al menos diez días de anticipación.

Si el proceso avanza sin cambios, la segunda revisión del programa con el FMI podría quedar aprobada antes de que finalice abril.