El Gobierno nacional avanza en la recolección de documentación para responder a la Justicia en el marco de la investigación por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este, un caso que generó fuerte impacto político y judicial en los últimos días.

Según fuentes oficiales, el Ejecutivo enviará toda la información solicitada por el juez Ariel Lijo, quien intenta determinar quién financió el traslado y en qué condiciones se realizó. Para eso, distintos organismos ya comenzaron a reunir registros fílmicos, documentación administrativa y datos vinculados al vuelo.

Entre el material que será presentado figuran imágenes de cámaras de la PSA y de otras áreas aeroportuarias, planes de vuelo solicitados a la ANAC, informes sobre movimientos y facturación, así como registros de ingresos y egresos en hangares. También se incorporarán presentaciones vinculadas a la UIF y otros organismos de control.

En paralelo, la causa judicial avanzó con medidas clave: el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de empresas sospechadas de haber financiado el viaje, con el objetivo de reconstruir la trazabilidad del dinero y establecer posibles irregularidades.

El caso también dejó expuestas tensiones internas dentro del oficialismo. Mientras un sector impulsa una estrategia confrontativa frente a la oposición, otro propone esperar a que disminuya la repercusión pública. En ese contexto, en la Casa Rosada reconocen que Adorni sigue en su cargo, aunque “golpeado” por la polémica.

La investigación busca esclarecer si el viaje tuvo carácter oficial, si existieron autorizaciones administrativas y si se cumplieron las normas vigentes, en un expediente que continúa sumando medidas y podría avanzar con declaraciones testimoniales en los próximos días.