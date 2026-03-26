El grito de gol en El Serpentario tuvo esta vez un eco que llegó hasta el cielo. Agustín Aguilar, el delantero que hoy lidera la tabla de artilleros del Torneo Apertura con 8 tantos, convirtió de penal el segundo gol de Sportivo Desamparados ante Trinidad el miércoles por la noche, en el cierre de la octava fecha. Pero apenas la pelota infló la red, el "9" no buscó la cámara ni el aplauso fácil; buscó una remera blanca con un recuerdo y una frase que lo acompaña a todas partes. "Siempre te voy a llevar en mi corazón. Te amo", expresa.

"Siempre te voy a llevar en mi corazón", el emotivo mensaje de la remera de Aguilar.

Esa imagen es la de su padrino, Roberto Ramón Aguilar, el hermano de su padre, quien falleció el pasado 6 de octubre de 2025 tras padecer una enfermedad al corazón que terminó en un inesperado paro cardíaco. Para Agustín, no es solo un pariente: es el hombre que lo esperaba en la vereda de su casa en Chimbas, sentado en su banquito, para preguntarle, con sentimiento y apoyo, siempre lo mismo: "¿Cómo está el goleador de los Aguilar? ¿Cómo está el pollo de la familia?".

"Mi padrino era muy pegado a nosotros, vivía a dos casas de la nuestra", relató Aguilar en una charla íntima con DIARIO HUARPE. "Cada vez que llegaba de entrenar pasaba por su casa y él estaba ahí. Es alguien muy especial para mí y para mi papá, que perdió a su único hermano. Por eso, donde juegue, siempre llevo la remera con él", confesó con la voz entrecortada por la emoción.

Ese ritual de mostrar la remera se ha vuelto una constante en la carrera de un delantero que actualmente vive un presente soñado en el club donde inició desde escuelita de fútbol. Sin embargo, la vida y las obligaciones escolares lo alejaron de las inferiores del Víbora.

La remera en homenaje a su padrino lo acompaña desde que estaba en Minero.

De ahí, su carrera fue un mapa de esfuerzo por el ascenso sanjuanino: pasó por Los Pumas de Chimbas, Sarmiento de Zonda (donde logró el ascenso a la "A"), Rivadavia de La Bebida, Juventud Zondina, Villa Obrera y Mineros. "Empecé de abajo y le agradezco a Dios porque sus tiempos son perfectos. Hoy estoy donde quise estar toda mi vida, porque soy hincha de Desamparados", afirma con orgullo.

Con 8 goles en su haber, Aguilar no solo es el goleador transitorio del torneo, sino el alma de un equipo que pelea arriba. Pero él sabe que este buen momento es el trampolín para lo que siempre soñó. "Me tengo fe que puedo irme a otra categoría más alta porque me lo voy a proponer y voy a seguir trabajando", asegura el atacante puyutano.

Mientras tanto, cada vez que la pelota toque la red, San Juan ya sabe hacia dónde mirará Agustín: hacia ese banquito imaginario en la vereda de Chimbas, donde su padrino sigue siendo el primero en festejar sus goles. "Me emociono mucho, lo recuerdo muchísimo y lo extraño como toda mi familia. Fue alguien importante para nosotros. Siempre lo vamos a recordar a mi padrino", cerró.