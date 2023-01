Cada 7 de enero se celebra el Día del Coleccionista en nuestro país. La fecha fue elegida para reconocer el sacrificio y esfuerzo que hace cada coleccionista en conseguir ese objeto dueño de su admiración. En el caso de Eduardo Cantero Saita, de 28 años de edad, el hobby comenzó con una colección de vinilos, pero en un inesperado giro de la historia, Mirtha Legrand y su historia lo cautivó.

Cantero Saita es sanjuanino y aunque trabaja en el área de Estadísticas e Internación del Hospital Julieta Lanteri, profesionalmente es Comunicador Social. Carrera, que elige no practicar por motivos personales, pero que fue el disparador de su fantástica historia.

“Mi historia con el coleccionismo arrancó en mi adolescencia, con los discos de vinilo. En mi casa mi abuela tenía un tocadiscos que intruseando logré hacer que funcione con un alfiler que hacía de púa, pero tenía pocos discos en casa. Allí empezó una parte de la historia”, contó el joven coleccionista a DIARIO HUARPE.

“Salí a recorrer la casa de los vecinos de mi abuela, en el Barrio Parque de Mayo, y como ella tenía panadería, a cada persona que me regalaba un vinilo, se llevaba una docena de facturas de la panadería”, dijo entre risas el coleccionista.

Pero fue que con 12 años vio uno de los conocidos almuerzos de Mirtha Legrand por televisión y allí, Cantero Saita quedó fascinado y se propuso conocer más a fondo a la diva. “Me llamó muchísimo la atención ver un programa donde alguien estaba en la mesa comiendo con muchas personas”, afirmó.

Fue en 2016 cuando viajó con sus compañeros de la carrera de Comunicación Social a Buenos Aires que tomó la decisión de averiguar dónde quedaba el canal y, sin nada que perder, llegar a conocer a la persona que, como él la define, despertó admiración, no fanatismo. “Busqué en Google la dirección del estudio y me fui solo. Cuando estuve adentro, no lo podía creer”, explicó.

El joven junto a la diva y una dedicatoria en su libro "Mirtha Legrand: 40 años y una vida en televisión". Foto: Gentileza

“Llevaba hasta fotocopia de mi DNI por si me lo pedían en la entrada del canal. Pase sin ningún problema. Presencié todo el programa y al final pude hablar con ella y tomarme una foto. Me preguntó de dónde era y que hacía, fue muy amable. Ese fue el primer contacto”, indicó Cantero Saita.

Desde ese momento, la admiración por la diva de los almuerzos creció, al punto tal de tomarse más en serio la recolección de revistas y recortes periodísticos que hablaran de Mirtha Legrand. “En casa de mi abuela había muchas revistas gracias a Roli, el canillita del barrio que pasaba en su moto y las dejaba. Hubo mucha gente que me dio una mano para poder armar mi colección. Así fue que logré armar cuatro carpetas con notas que dio Mirtha. Tengo desde los '70 en adelante”.

El momento en que Eduardo llegó hasta la casa de Mirtha Legrand. Foto: Gentileza

En septiembre del 2022, y previo a una comunicación vía WhatsApp con la "Chiqui”, viajó una vez más a Buenos Aires, pero en esta oportunidad a la casa de la estrella de la televisión argentina. “Le llevé las cuatro carpetas con recortes y las tuvo en su habitación. Yo no lo podía creer. Ella quiere mucho a nuestra provincia, la recuerda de la época del terremoto cuando llegó a prestar ayuda”, dijo el coleccionista.

Finalmente, el joven aseguró que lo que motiva su pasión es la admiración que siente por la mujer, próxima a cumplir 96 años. "Para mí no existe el concepto de fanatismo, lo mío es admiración. Por su vida, por lo que hizo, por quien es, por su historia. Es lo que me motiva", concluyó el sanjuanino.

Los mejores recortes de la colección

Primer año de almorzando con las estrellas en canal 9 en 1968.

Mirtha y Pelé almorzando en el hotel Sheraton en 1974.

Mirtha junto a Daniel Tinayre en la playa durante el festival de cine de Uruguay presentando el film La Patota.

Mirtha jugando al golf en 1981.

La diva habla del éxito de los almuerzos en 1970.

Momento de dictadura y la prohibición de Mirtha Legrand en 1981.

En los festejos de Argentina campeón en 1978