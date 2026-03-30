El imitador peruano de Gustavo Cerati que es furor por su enorme parecido vocal

Fernando Sosa, un cantante de 27 años nacido en Villa El Salvador, Lima, generó una explosión de asombro en el rock latinoamericano tras su paso por el reality peruano Yo Soy.

El joven, que ya interpretaba el repertorio de Soda Stereo desde 2023 en una banda tributo, logró una reconstrucción detallada de Gustavo Cerati basada en el estudio vocal y gestual.

Aunque en su primera audición quedó afuera, regresó con una seguridad renovada y marcó su entrada con el clásico gracias totales, demostrando que comprendía profundamente la simbología del artista fallecido en 2014.

Durante el certamen, sus versiones de temas como "Prófugos" o "Cuando pase el temblor" se volvieron virales, provocando que los fanáticos repitieran constantemente una frase de admiración señalando que era imitarlo, no resucitarlo.

El jurado del programa destacó la organicidad de sus movimientos y su capacidad para sostener el personaje sin exageraciones. Aunque Sosa finalizó en el tercer lugar del concurso, las plataformas digitales amplificaron su talento hasta Argentina, donde usuarios y youtubers reaccionaron con lágrimas ante su interpretación de "En la ciudad de la furia".

Con un parecido vocal que muchos calificaron diciendo que lo resucitaron, el intérprete se consolidó como un referente del bloque de rock en español por su respeto a la identidad artística original.