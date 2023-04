El infernal mural de Paula Pareto que emocionó a la medallista olímpica

La médica y yudoca argentina, Paula Pareto, demostró su asombro y felicidad por el mural dedicado a ella. La mujer de 37 años de edad, que se consagró campeona mundial en 2015, ganó una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 y una presea de oro en los de Río de Janeiro 2016, lució su emoción. Semanas atrás, “La Peque” no pudo contener las lágrimas al verse en una pared de su barrio con el judogi.

En dialogo con Infobae, Paula Pareto explicó lo siguiente sobre el mural con su rostro: "Fue una sorpresa el mural. Bruno me lo mandó por Instagram, unas semanas antes de la inauguración y dije ‘bueno, ¿dónde será eso?’ Pensé que iba a decirme Hurlingham, re lejos. Pero cuando me dijo en San Fernando, no lo podía creer". “La Peque” no pudo dejar de lado el asombro ante la pintura de unos 80 metros de largo por 7,50 de alto.

Por otra parte, el muralista que hizo el dibujo expresó: "Hice a muchos deportistas. Por distintas circunstancias. Me ofrecieron hacer un paseo de deportistas en la zona de los aserraderos. En un comienzo era pintar a Diego Maradona, Lionel Messi y Manu Ginóbili, pero sumamos a varios deportistas cuando me confirmaron que el mural iba a ser más grande que la idea del comienzo. Yo propuse incluir atletas mujeres y desde el municipio nos sugirieron sumar a Paula".

¿Cómo se enteró Paula Pareto del mural?

"Yo estaba de viaje y un día, cuando estaba llegando al café, uno o dos vecinos me dijeron ‘viste que acá hay un mural’ Y yo les respondí ‘¿cómo acá?’ Ahí fue cuando me dieron la dirección y era en mi barrio. Después vinieron del Concejo Deliberante para ver si podía ir a la inauguración y les dije que sí", reveló Paula Pareto. Eso, sin imaginarse que en ese gran mural iba a estar su cara.

Para finalizar, la médica y yudoca argentina no pudo dejar de agradecer por la sorpresa y el reconocimiento: "Es un gran honor, Bruno un genio. Todo cuadró, muy lindo. Es un gran reconocimiento y un honor que me pusieran al lado de grandes referentes del deporte argentino. Es un mimo que me hace mi ciudad, mi municipio, así que lo tomo así. Fue una linda sorpresa. Muy agradecida".