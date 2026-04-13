La noticia que nadie en el predio de Ezeiza quería escuchar se terminó de confirmar este lunes. El defensor cordobés Cristian "Cuti" Romero sufrió una lesión en el ligamento colateral de su rodilla, lo que encendió todas las alarmas en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni a tan solo dos meses del inicio del Mundial 2026.

El central debió ser reemplazado durante el último compromiso del Tottenham ante el Sunderland por la Premier League, luego de un fuerte choque fortuito con el arquero de su propio equipo en una acción defensiva. El ex-Belgrano de Córdoba abandonó el campo de juego entre lágrimas, una imagen que ya anticipaba la gravedad de la situación.

Los plazos de recuperación

Tras someterse a estudios médicos de alta complejidad, se descartó una rotura completa, lo cual hubiera sido el fin de su sueño mundialista. Sin embargo, el parte médico oficial indica que el tiempo estimado de recuperación será de entre 6 y 8 semanas.

Esto significa que, si bien el central no está descartado, llegará a la máxima cita del fútbol "con lo justo" y prácticamente sin ritmo de competencia oficial. El cuerpo médico de la Selección Argentina ya se puso en contacto con sus pares ingleses para monitorear el tratamiento día a día.

Un pilar clave para Scaloni

Para el entrenador nacional, el Cuti es una pieza inamovible del once titular. Su agresividad, presencia aérea y liderazgo en la cueva lo convierten en el referente defensivo del equipo.

La buena noticia es que, al tratarse de un ligamento colateral y no del cruzado, la estabilidad de la rodilla se recupera de forma más rápida, aunque la inactividad de casi dos meses obligará a un plan de reacondicionamiento físico intensivo para que pueda estar a disposición en el debut de la Scaloneta.