El Gobierno de San Juan avanzará este año con la cobertura total del nivel inicial en el marco del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, que alcanzará al 100% de las salas de 4 y 5 años.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó en rueda de prensa el alcance de la iniciativa. “Con esta formación completamos el 100% de los jardines que tiene la provincia, con una formación directa para docentes, directivos y supervisores”, afirmó.

Además, explicó que el programa incluye acompañamiento en territorio. “Vamos a trabajar con operadoras pedagógicas para sostener esta trayectoria educativa que venimos construyendo”, señaló.

La ministra de Educación Silvia Fuentes. (Foto DIARIO HUARPE)

La comprensión como eje educativo

La funcionaria remarcó que el objetivo central es mejorar la calidad del aprendizaje desde edades tempranas. “Si no hay comprensión lectora, no va a haber pensamiento crítico”, advirtió.

En esa línea, destacó la importancia del nivel inicial. “La trayectoria educativa comienza en el nivel inicial, incluso antes, y cada palabra o juego es parte de la alfabetización”, explicó.

Extensión a todos los niveles

El plan no se limita a jardines. Según detalló Fuentes, el objetivo es abarcar todo el sistema educativo. “El miércoles haremos lo propio con primaria, donde también el 100% de las escuelas estarán dentro del programa”, adelantó.

Actualmente, ya se alcanzó cobertura total en educación especial y superior, mientras que en secundaria se implementa el programa “Transformar la Secundaria” en 100 escuelas.

La ministra también se refirió a la integración de estudiantes con necesidades educativas especiales. “Estamos trabajando para adaptar el programa y que todos los chicos se sientan comprendidos dentro del sistema”, indicó.

Refuerzo en matemática

En paralelo, el Ministerio implementará un programa específico para mejorar el aprendizaje en matemática, una de las áreas con mayores dificultades.

“Matemática es un problema serio y necesitamos reforzar especialmente los últimos años de primaria y los primeros de secundaria”, sostuvo Fuentes.

El plan abarcará desde cuarto a sexto grado y los primeros años del secundario, apuntando a evitar la deserción escolar.

La iniciativa cuenta con respaldo nacional y se enmarca en un acuerdo federal, aunque cada provincia decide su implementación. “Nosotros tomamos el compromiso porque necesitamos fortalecer estas áreas clave desde la primaria”, concluyó la ministra.