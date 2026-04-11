El Inter Miami de Lionel Messi buscará este sábado su primera victoria en el nuevo estadio cuando reciba a New York Red Bulls por la séptima fecha de la MLS, luego del empate en el debut en su flamante casa.

El encuentro se disputará desde las 20:30 (hora argentina) en el Nu Stadium y será transmitido por Apple TV, en un duelo clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Javier Mascherano.

El conjunto de Miami viene de igualar 2-2 ante Austin en la inauguración del estadio, un resultado que dejó sensaciones encontradas. En ese partido, Messi marcó el primer gol del club en su nueva casa, aunque no alcanzó para conseguir el triunfo.

Ahora, el equipo tendrá una nueva oportunidad de festejar ante su público y consolidarse en la tabla. Actualmente suma 11 puntos en seis fechas y se ubica en los puestos de arriba de la Conferencia Este, aunque todavía sin regularidad en el rendimiento.

El rival, New York Red Bulls, llega con 10 unidades y también pelea en la parte alta, lo que convierte al cruce en un duelo directo por posiciones.

Además de lo deportivo, el partido tiene un condimento especial: será apenas la segunda presentación del Inter Miami en su nuevo estadio, inaugurado recientemente como parte de un ambicioso proyecto que marca una nueva etapa para la franquicia.

Con Messi como principal figura y referente, el equipo buscará dejar atrás el empate inicial y lograr su primer triunfo en casa, en un escenario que promete convertirse en una fortaleza a lo largo de la temporada.