El encargado de la morgue de la facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, ha sido condenado a ocho años de prisión por robar restos humanos para venderlos. Su esposa, también condenada, recibirá un año de cárcel.

Según un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Cedric Lodge, de 58 años, se declaró culpable de robar restos humanos, incluyendo órganos, piel, miembros, caras e incluso cabezas, entre 2018 y 2020. Lodge fue despedido en mayo de 2023.

La condena fue anunciada por Wayne A. Jacobs, jefe de la oficina del FBI en Filadelfia, quien destacó que esta sentencia es un paso importante para garantizar que este tipo de actos sean llevados ante la Justicia.

Las investigaciones revelan que tanto Lodge como su esposa, Denise, habían extraído restos humanos de la facultad de la Universidad de Harvard, ubicada cerca de la ciudad de Boston. Los restos fueron trasladados a su vivienda en Goffstown, New Hampshire, y a otras zonas de Massachusetts y Pensilvania, sin la autorización de los donantes o sus familiares.