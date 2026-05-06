Un estudiante universitario de 23 años fue arrestado en Taiwán tras hackear el sistema de comunicación de la red de trenes de alta velocidad y activar alertas de emergencia que obligaron a detener varias formaciones en circulación.

El hecho afectó a la red ferroviaria THSR, que transporta millones de pasajeros al año y cuyos trenes alcanzan velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Según informaron autoridades locales, el ataque provocó la detención de al menos cuatro trenes durante unos 48 minutos, generando preocupación por la seguridad del sistema.

De acuerdo con la investigación, el joven (identificado por su apellido Lin) logró interferir el sistema de comunicación TETRA mediante el uso de tecnología SDR, un tipo de radiocomunicación que permite replicar señales de manera digital.

A partir de esa intervención, el estudiante habría clonado una baliza de transmisión y enviado una señal de alarma de alta prioridad, lo que activó automáticamente el frenado de emergencia de las unidades ferroviarias.

El caso expuso vulnerabilidades en el sistema, que según trascendió, lleva cerca de dos décadas en funcionamiento sin actualizaciones significativas. Esa situación habría permitido que el atacante eludiera múltiples capas de seguridad con relativa facilidad.

Durante el procedimiento, la policía encontró en la vivienda del estudiante equipos de comunicación, radios portátiles y una computadora, elementos que habrían sido utilizados para concretar el hackeo. También se investiga la participación de un cómplice que habría aportado información clave sobre el funcionamiento de la red.

El episodio generó críticas en el ámbito político taiwanés, donde algunos sectores señalaron posibles fallas de control y negligencia en la actualización de los sistemas de seguridad.

El joven enfrenta cargos penales que podrían derivar en una condena de hasta 10 años de prisión, aunque actualmente permanece en libertad bajo fianza mientras avanza la causa.