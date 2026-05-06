Una intervención estética en oficinas del Congreso de la Nación Argentina desató una fuerte polémica política luego de que el bloque oficialista de La Libertad Avanza ploteó una sala con la imagen de un león violeta, símbolo característico del espacio que lidera el presidente Javier Milei.

La modificación se realizó en una sala de reuniones ubicada en el quinto piso del anexo de la Cámara de Diputados, donde el bloque que conduce Gabriel Bornoroni coordina su estrategia legislativa. El nuevo diseño reemplazó una decoración institucional (que incluía la bandera argentina) por una imagen de fuerte carga partidaria: un león abrazando la cúpula del Congreso.

El cambio no pasó desapercibido y generó inmediatas críticas desde la oposición. Legisladores cuestionaron el uso de un espacio institucional para exhibir símbolos políticos y plantearon dudas sobre la legalidad del procedimiento.

En ese marco, la diputada Mónica Frade presentó un pedido formal dirigido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, para que informe si existió autorización para el ploteo, quién lo solicitó y quién afrontó los costos de la intervención.

A las críticas se sumaron otros dirigentes opositores que también expresaron su rechazo en redes sociales, cuestionando el gasto y el uso de instalaciones del Congreso para fines partidarios.

Hasta el momento, desde el oficialismo no hubo respuestas públicas sobre el origen de los fondos ni sobre los detalles administrativos de la intervención, lo que mantiene abierto el conflicto político en torno al tema.

El episodio se inscribe en un clima de creciente tensión dentro del Congreso, donde cada gesto simbólico adquiere relevancia en la disputa entre oficialismo y oposición, y vuelve a poner en debate los límites entre lo institucional y lo partidario dentro del ámbito legislativo.