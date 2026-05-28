El look de Lola Latorre para la Opera que desató cientos de críticas

Lola Latorre se encuentra disfrutando de un viaje por Viena junto a su madre, Yanina Latorre, y su paso por la capital austriaca no pasó desapercibido. La influencer eligió asistir a una ópera de Antonio Vivaldi con una propuesta estética que rompió con los moldes tradicionales. Apostó por un outfit total black con un marcado toque urbano y sensual que rápidamente dividió las aguas entre quienes la siguen.

Para esta salida cultural, la joven se decidió por un short de cuero negro que combinó con un top ajustado, escote y detalles estilo corset. Se trata de una elección moderna y audaz que completó con el cabello suelto y un maquillaje de estilo natural. Esta pieza de cuero se posiciona como una de las claves para el invierno, resultando ideal para complementar con botas altas, medias o blazers de tamaño grande.

El estilismo generó un interrogante inmediato en las plataformas digitales sobre si es adecuado un look tan relajado y fashionista para un concierto de música clásica. Mientras un sector de los usuarios resaltó su frescura y su estilo descontracturado, otros opinaron que la situación ameritaba un atuendo con mayor elegancia y formalidad. Esta situación demuestra cómo la moda cambió y permite que figuras públicas mezclen prendas urbanas en eventos históricamente asociados a códigos de vestimenta rígidos.

La joven suele compartir sus vivencias con su audiencia, como cuando recientemente describió otro logro como "La experiencia más soñada de mi vida" al hablar de que "Mi felicidad es total" como influencer. También en otras oportunidades abrió su corazón sobre temas familiares, recordando la charla con su padre donde le preguntó "¿Papá, por qué a mí?" tras situaciones personales difíciles.