La Selección Argentina vive horas decisivas. Este jueves por la tarde, el plantel dirigido por Lionel Scaloni realizará el último entrenamiento previo al amistoso de mañana frente a Mauritania en la Bombonera. El encuentro, que comenzará a las 20:15, no es uno más: representa una de las últimas chances de ver a Lionel Messi en suelo argentino antes del Mundial 2026.

Con el capitán de 38 años confirmado desde el arranque, el cuerpo técnico busca aceitar el funcionamiento del equipo y terminar de pulir la lista de 26 futbolistas que defenderán el título en Estados Unidos, México y Canadá. Según trascendió tras los ensayos en Ezeiza, Scaloni apostaría por un mix de referentes y figuras en ascenso.

El probable once inicial

La formación que asoma para saltar al césped de la Bombonera incluye a Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada, Lionel Messi y Julián Álvarez.

La principal novedad es la inclusión de Senesi en la zaga, quien pelea palmo a palmo un lugar en la lista definitiva. Por su parte, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi serían preservados debido a molestias físicas, apuntando a que sumen minutos recién el próximo martes 31 de marzo en el segundo amistoso ante Zambia.

Un clima de hermandad y despedida

Durante la práctica abierta de ayer, se vivió un momento distendido que reflejó la unión del grupo: un pelotazo accidental de Paredes que Messi esquivó entre risas junto a De Paul. Para el "10", que suma más de 900 goles en su carrera, cada partido en el país se vive como una posible despedida ante su gente antes de cumplir los 39 años en junio.

El camino a la Copa del Mundo

La fecha límite para presentar la nómina oficial es el 30 de mayo, pero Scaloni ya evalúa variantes en puestos clave como el tercer arquero, el lateral izquierdo y la delantera, donde nombres como Mastantuono y Prestianni asoman como alternativas de recambio.

Argentina, vigente bicampeona de América, debutará en el Mundial el 16 de junio frente a Argelia en Kansas, integrando el Grupo J que completan Austria y Jordania. El duelo de mañana ante Mauritania será el termómetro ideal para medir la temperatura de un equipo que sueña con prolongar su hegemonía global.