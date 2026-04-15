El method dressing revoluciona la moda de las estrellas mundiales

La moda actual utiliza el method dressing para convertir las apariciones públicas en una extensión del relato de ficción. Esta estrategia combina el marketing con la narrativa para generar un impacto visual que facilite la conexión emocional con el público y la viralización en redes sociales.

Zendaya es considerada la máxima referente de esta práctica al adaptar sus atuendos al clima de sus proyectos, como se vio con su diseño de Ashi Studio para Euphoria. En la presentación de la película The Drama junto a Robert Pattinson, la actriz vistió un traje de Schiaparelli con estética nupcial que incluía plumas azules como un guiño al concepto de algo azul de las tradiciones de casamiento.

Margot Robbie también aplicó este estilo recreando looks icónicos de Barbie en 2024 y, recientemente, luciendo conjuntos vintage de John Galliano para evocar el romanticismo de Cumbres Borrascosas junto a Jacob Elordi.

Meryl Streep se sumó a la tendencia reforzando la autoridad y el lujo de su personaje en el tour de El diablo viste a la moda 2, donde se anticipa un cruce con Anna Wintour. Por otro lado, Lily Collins optó por colores vibrantes y un estilo chic para el estreno de la sexta temporada de su serie durante el PaleyFest en Los Ángeles.

A nivel nacional, Lali Espósito llevó esta idea al escenario del Cosquín Rock con un vestido que contenía frases de Javier Milei y de sus detractores para posicionarse políticamente. Finalmente, Dolores Fonzi utilizó un vestido violeta en los Premios Goya por su protagónico en Belén, vinculando el color con la lucha por los derechos de las mujeres y la trama judicial del filme.