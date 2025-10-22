El robo en el Louvre, considerado uno de los más importantes de la historia reciente de museos, ocurrió a pocos metros de la Mona Lisa, y las autoridades francesas estiman que los ladrones actuaron en menos de cuatro minutos. Según el relato oficial, la banda utilizó un montacargas para forzar una ventana, rompió dos vitrinas y huyó en motocicletas hacia el centro de París.

El ministro de Justicia, Gérald Darmanin, reconoció la falla de seguridad y lamentó que los delincuentes hayan podido colocar un montacargas en vía pública, lo que proyecta “una imagen muy negativa de Francia”.

El botín estaba compuesto por ocho piezas de joyería de valor histórico incalculable, vinculadas a reinas y emperatrices del siglo XIX, incluyendo a Marie-Amélie, Hortense, Marie-Louise y Eugenia. Entre los objetos robados figuraban diademas, collares, pendientes y un broche relicario. Una de las piezas, la corona imperial de esmeraldas de la emperatriz Eugenia, fue hallada fuera del museo, dañada pero recuperable.

Las piezas están valuadas en aproximadamente 88 millones de euros (102 millones de dólares), aunque la fiscal Laure Beccuau destacó que ese valor no refleja su importancia histórica. Advirtió además que si los ladrones desmontaran las gemas o fundieran los metales, podrían perderse siglos de valor cultural y patrimonial.

Cientos de visitantes regresaron al Louvre este miércoles mientras se retiraban las barreras tras tres días de trabajos forenses, inspecciones y reuniones con el personal. No obstante, la Sala Apolo, donde ocurrió el hurto, permanecerá cerrada mientras se aseguran las condiciones de resguardo y conservación de las joyas restantes.

El robo, comparado por autoridades con el incendio de Notre Dame de 2019, evidencia la magnitud del hecho y plantea nuevos desafíos de seguridad para uno de los museos más visitados y emblemáticos del mundo.