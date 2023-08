El "nuevo Conor McGregor" desafía a las estrellas más reconocidas de UFC

En las últimas horas, el "nuevo Conor McGregor" dejó frases interesantes para los fanáticos. El mencionado tuvo una entrevista con The MMA Hour y la aprovechó para enviar un contundente mensaje a las estrellas del Peso Welter de UFC. Se trata del irlandés Ian Garry, quien se presentará una vez más en el UFC 292 de este fin de semana. Su próxima pelea será contra Neil Magny, en el evento de pago por evento del sábado en Boston.

"Creo que llevo esta tarjeta 292 en mi espalda, y que si no fuera por mí, esta tarjeta se iría por el desagüe. Con el cambio de oponente y todo, al final del día, estoy feliz de que los fanáticos me vean, porque sé que hay mucho apoyo irlandés y brasileño en Boston que están emocionados de tenerme allí. Me alegro de que los fanáticos puedan verme en vivo en acción. Por supuesto. Soy irlandés. Estoy peleando en Boston", comenzó expresando Garry.

Luego, Ian destacó: "Tienen un contingente irlandés masivo. Acabo de estar en Brasil los últimos dos meses y medio, y el contingente más grande de brasileños está en Massachusetts y Boston. Este es el escenario, la plataforma donde entro, y tú lo dices, tienes gente como Sean O'Malley y Aljamain y todos estos muchachos, que soy la superestrella en la cartelera. Sucedió en la última pelea, está sucediendo en esta pelea, las ruedas están en movimiento".

Ian Garry se siente listo

"Solo tengo que aparecer y hacer lo mío, y el mundo verá. 'Wonderboy' Stephen Thompson, Colby Covington, Kamaru Usman, Khamzat Chimaev, Belal Muhammad, Kevin Holland está llegando, pronto tendrá una pelea. Hay tanta gente, todo el top 10 es algo que me emociona. Estoy a punto de entrar en el top 10 ahora, el sábado por la noche, voy a vencer a Neil Magny de una manera hermosa, y luego estaré en el top 10", expuso el "nuevo Conor McGregor".

Para cerrar, Ian Garry dijo: "Tengo que esperar y ver si hay otras personas que están en conversaciones. Esto es lo que pasa cuando llegas al top 10. Solo hay una cierta cantidad de peleas que puedes mencionar porque otras personas están emparejadas. Por ejemplo, Khamzat está arriba en el peso mediano. Tienes al campeón de Peso Welter de UFC Leon Edwards, todos piensan que Leon va a pelear contra Colby. ¿Con quién peleará Belal? Gilbert Burns está lesionado. ¿Con quién peleará Shavkat Rakhmonov? ¿Con quién va a pelear Sean Brady? ¿Con quién va a pelear Wonderboy?".