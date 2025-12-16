El Gobierno nacional designó a Andrés Edgardo Vázquez como nuevo Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en reemplazo de Juan Alberto Pazo, quien presentó su renuncia este lunes ante el ministro de Economía, Luis Caputo. La designación se formalizó a través del Decreto 890/2025, publicado en el Boletín Oficial, y establece que Vázquez asumirá el cargo a partir del jueves 18 para completar un período de ley.

El recambio se produce luego de que Pazo manifestara su decisión de regresar al sector privado. Sin embargo, la llegada de Vázquez al máximo cargo del organismo recaudador no pasó inadvertida, ya que el funcionario se encuentra investigado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria, entre otros posibles delitos.

Vázquez cuenta con más de 35 años de trayectoria en la ex-AFIP, hoy ARCA, y ha ocupado cargos clave dentro del sistema de fiscalización tributaria. No obstante, su carrera también estuvo marcada por controversias, sumarios administrativos y causas judiciales. Según se conoció, es investigado por la presunta existencia de cuentas en el exterior sin declarar y por maniobras vinculadas a propiedades en Estados Unidos.

En diciembre de 2024, una investigación periodística reveló que el entonces titular de la Dirección General Impositiva habría adquirido, a través de sociedades offshore, tres inmuebles en Miami por más de 2 millones de dólares que no figuraban en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción. A raíz de esa publicación, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas abrió una averiguación para analizar su situación patrimonial.

La operatoria involucraría una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas que controlaba otras dos firmas en Panamá, utilizadas como vehículos para la compra de los inmuebles en Estados Unidos. Además, documentos oficiales del condado de Miami-Dade indicarían que Vázquez pagó con cheques a su nombre impuestos correspondientes a esos condominios entre 2014 y 2018, sin haber declarado dichas propiedades en la Argentina.

No es la primera vez que el funcionario es vinculado con presuntas maniobras en el exterior. En 2011 fue denunciado por la supuesta existencia de una cuenta bancaria en Curazao, que luego habría sido transferida a Luxemburgo. Esa causa penal concluyó en 2022 con su sobreseimiento, luego de que la Justicia argentina no lograra obtener información de los países involucrados.

En el marco de la investigación más reciente, Vázquez también logró desplazar al fiscal que inicialmente intervenía en la causa vinculada a sus propiedades en Miami. La pesquisa quedó finalmente a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y del fiscal Guillermo Marijuán.

Pese a este contexto judicial, el Gobierno destacó la extensa experiencia de Vázquez en materia de fiscalización, control de grandes contribuyentes e inteligencia fiscal. Hace un año había sido designado al frente de la Dirección General Impositiva, uno de los organismos más sensibles del sistema tributario, en un cargo estratégico para la recaudación nacional.

La designación del nuevo titular de ARCA se da así en medio de cuestionamientos y con investigaciones en curso, lo que coloca a la conducción del organismo recaudador bajo una fuerte atención pública y judicial.