La cocina de MasterChef Celebrity no solo es escenario de desafíos culinarios y nervios, sino también de momentos espontáneos que se roban el show. En la última emisión, el músico Andy Chango, conocido por su personalidad irreverente y su humor sin filtro, protagonizó un desopilante ida y vuelta con la conductora Wanda Nara, que terminó con un inesperado y cariñoso apodo para la mediática.

Todo comenzó cuando, en tono de broma, Andy Chango y el Turco Husaín fueron señalados por su habitual "fidelidad" a la mesa del fondo del estudio. Ante la pregunta de Wanda sobre por qué elegían esa ubicación, el músico no dudó en responder con su habitual ironía. "Me encanta el fondo, Wandi. Me siento en un entorno más privado, más protegido", lanzó.

La simpleza del apodo —ese "Wandi" que nadie se esperaba— cambió instantáneamente la energía del estudio. Lejos de molestarse, Wanda Nara recogió el guante con una risa franca, revelando una conexión inesperada. "¡A mí me encanta que me digas Wandi! Nadie me dice así. Ni de chiquita me decían Wandi", aseguró al borde de la carcajada.

Pero el momento no terminó ahí. Fiel a su estilo, Chango aprovechó la confesión de la conductora para redoblar la apuesta con una punzante, pero hilarante, observación: "Y... no te querían mucho por ahí", replicó, refiriéndose a que nadie le había puesto ese apodo en su infancia. El comentario desató una carcajada generalizada. Wanda, con su chispa habitual, cerró el momento con humor: "¡Nuevo trauma desbloqueado!", sentenció, dejando en claro que el músico logró sacarle una de las reacciones más genuinas de la temporada.