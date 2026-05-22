El papa León XIV podría visitar Argentina tras confirmar su viaje a Uruguay

El anuncio oficial del viaje del papa León XIV a Uruguay, previsto para noviembre de 2026, reavivó en la Argentina las expectativas sobre una eventual llegada del pontífice al país. Si bien desde el Vaticano no hay confirmación oficial sobre una extensión de la gira hacia territorio argentino, en el ámbito eclesiástico y político crece el entusiasmo ante las señales que, según consideran, alimentan esa posibilidad.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó dar definiciones concretas pero dejó entrever que una visita del Papa estaría “en agenda”. En declaraciones a Radio Rivadavia, el arzobispo destacó el interés de León XIV por venir al país y señaló la importancia que tendría ese viaje en medio del clima que atraviesa la Iglesia local. Subrayó la necesidad de reconstruir el diálogo y la unidad en una sociedad marcada por tensiones, y remarcó que sería positivo que, ante un eventual viaje, exista una convocatoria amplia de todos los sectores.

En esa línea, García Cuerva advirtió sobre el impacto del tono del debate público y la responsabilidad de la dirigencia. “Si entre nosotros nos maltratamos o usamos palabras armadas, ¿qué podemos esperar después de la violencia en nuestra sociedad?”, planteó, en un mensaje que vinculó directamente con el contexto actual del país. También anticipó que el próximo tedeum tendrá un enfoque orientado a todo el pueblo argentino y no a las facciones, en un intento por correrse de las lecturas partidarias, promoviendo la fraternidad y el trabajo en conjunto en línea con el mensaje del papa.

Puertas adentro de la Iglesia, deslizan que, en caso de concretarse la visita, la organización de la agenda en Buenos Aires quedaría bajo la órbita directa del nuevo nuncio apostólico en la Argentina, Michael Wallace Banach, cuya reciente designación podría agilizar las gestiones y facilitar un eventual anuncio. Desde el Arzobispado de Buenos Aires indicaron a Ámbito que no existe aún una confirmación oficial del Vaticano, aunque recordaron que la Iglesia argentina ya formalizó una invitación en junio de 2025. En aquella oportunidad, el obispo de Jujuy, Daniel Fernández, le entregó personalmente la propuesta a León XIV. Hasta hace poco, señalaron, la ausencia de un representante diplomático complicaba los canales formales.

La confirmación del viaje del Papa a Uruguay en noviembre actuó como disparador de las expectativas en la región. La cercanía geográfica y los vínculos históricos hacen que, ante cada visita papal a un país vecino, resurja la posibilidad de una escala en la Argentina. Por el momento no hay precisiones oficiales sobre una ampliación de la gira, pero en ámbitos eclesiásticos reconocen que estos viajes suelen definirse con el correr de los meses y en función de la agenda diplomática y pastoral del pontífice.

La Argentina recibió en varias oportunidades a líderes de la Iglesia católica. Juan Pablo II visitó el país en 1982, en plena Guerra de Malvinas, y regresó en 1987 con una fuerte impronta pastoral. Años más tarde, Benedicto XVI no llegó a concretar una visita, mientras que el propio Francisco, pese a su origen, nunca regresó como pontífice. Ese antecedente refuerza el interés que genera cada movimiento en la agenda papal y explica por qué la confirmación del viaje a Uruguay volvió a encender la expectativa local. En un contexto atravesado por tensiones, la eventual llegada de León XIV es vista como una oportunidad para promover el diálogo, bajar la confrontación y reconstruir consensos.