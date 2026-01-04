Desde la ventana del Palacio Apostólico en la Plaza de San Pedro, el papa León XIV expresó su alarma por la realidad de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de Estados Unidos.

Durante el rezo del Ángelus, el pontífice sostuvo con firmeza que "el bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración". En un llamado directo a los actores involucrados, instó a "abandonar el camino de la violencia y abogar por una salida basada en la justicia, la estabilidad y el respeto irrestricto al marco constitucional".

El líder de la Iglesia Católica, de origen estadounidense pero con experiencia misionera en Perú, exigió que se garantice la soberanía de la nación y se asegure "el Estado de Derecho inscrito en la Constitución".

Esta postura mantiene la cautela que León XIV ha mostrado desde su elección en mayo pasado. En diciembre, al regresar de Líbano, ya había marcado distancia de las amenazas militares de Donald Trump al señalar que "siempre es mejor buscar maneras de diálogo o presión, quizá presiones económicas, pero buscando otra manera para cambiar", una búsqueda de transición pacífica que el propio Maduro agradeció meses atrás.

Actualmente, el Vaticano sigue de cerca el conflicto apoyado en figuras como el arzobispo venezolano Edgar Peña Parra, mientras refuerza su pedido de una salida que respete la autodeterminación y evite mayores sufrimientos.