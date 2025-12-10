La revelación de Evelyn Botto sobre Fede Bal: "Es mi novio, sí"

Tras varios meses de especulaciones, desmentidas leves y encuentros que terminaron filtrándose, Evelyn Botto decidió ponerle fin al misterio y confirmó que está de novia con Fede Bal. La revelación tuvo lugar en el programa Tapados de Laburo (OLGA), donde la cantante blanqueó su relación en pleno aire.

El momento cúspide ocurrió cuando la artista bromeaba sobre haber vuelto a hablar mientras dormía. Su compañero, Nacho Elizalde, le preguntó cómo lo sabía, y ella sonrió antes de explicar que se lo había contado “un chico con el que está saliendo”. Minutos más tarde, ante la pregunta directa sobre Bal, ella dio la respuesta que muchos esperaban escuchar: "Es mi novio, sí".

Publicidad

La reacción del estudio fue de euforia, con compañeros que la abrazaron y corearon de manera improvisada que estaba de novia. A pesar de la celebración, Evelyn confesó que la situación la había mareado y que sentía que le bajaba la presión debido a los nervios.

Visiblemente conmovida, Evelyn Botto detalló el inicio del vínculo, reconociendo que fue ella quien tomó la iniciativa: "Fui yo la que se lo preguntó, porque soy ansiosa." Sobre el desarrollo de la relación, agregó que "coincidimos y sucedió, eso hay que abrazarlo un poco." La panelista admitió estar feliz, señalando que está "contenta y gusto mucho de él". Este vínculo marcó un cambio profundo, ya que hacía mucho tiempo que no experimentaba algo similar, tras haber estado soltera durante ocho años: "Hace ocho años que estaba soltera. No me pasaba hace mucho tiempo sentir algo así".

Publicidad

Botto también explicó que durante meses mantuvieron la relación en secreto para protegerla de la alta exposición que acompaña cada paso de Bal. Aunque admitió que revelar el romance le generaba algo de miedo, explicó por qué sintió que era el momento adecuado: "Es re lindo compartirlo cuando pasa algo así. Te dan ganas".

Respecto a la dinámica de pareja, la artista confirmó que duermen juntos varios días a la semana, aunque enfatizó la importancia de mantener espacios separados, asegurando entre risas que "La clave es no convivir". Para confirmar la seriedad del compromiso, Evelyn también reveló que pasarán las fiestas juntos.

Publicidad

En un gesto cómplice, la conductora Paula Chaves intervino para recordarle a Botto que ella misma le había propuesto a Pedro Alfonso "ser novios," lo que culminó en matrimonio y tres hijos.

Finalmente, para cerrar el emocionante blanqueo, Evelyn Botto le envió un mensaje de audio en vivo a su pareja, con un tono tierno y espontáneo: "Gordi, te quiero avisar por las dudas que se dio la situación y conté que estamos de novios. Espero que tengas un día tranquilo. Tenía muchas ganas de contarlo".