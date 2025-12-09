Montaña asumirá la banca de Jaime y refuerza el vínculo bloquista

La salida de Carlos Jaime de la Cámara de Diputados, tras asumir como legislador nacional, activó el proceso para cubrir su banca proporcional y abrió un análisis político que excede el reemplazo formal. Todo indica que será Marcela Montaña —actual secretaria privada del gobernador Marcelo Orrego— quien ocupará ese lugar, un movimiento que el oficialismo lee como una señal de equilibrio hacia el bloquismo, socio clave dentro de Unidos por San Juan.

Jaime encabezó la lista de diputados proporcionales del orreguismo en 2023 y, conforme al Código Electoral, la banca debe recaer en quien figura inmediatamente después en la nómina. El frente obtuvo siete lugares y en el octavo aparece Montaña, una dirigente de extrema confianza del mandatario, a quien acompaña desde su paso por la Municipalidad de Santa Lucía. Con bajo perfil público, pero con enorme incidencia en la organización cotidiana del Gobierno, la funcionaria es la encargada de coordinar la agenda oficial, las reuniones de gabinete y los vínculos con áreas sensibles como Ceremonial y Protocolo.

Su desembarco en el recinto, según señalan fuentes legislativas, no solo responde a la prelación electoral, sino que funciona como un gesto político hacia el bloquismo en un momento en que la relación necesitaba señales claras. Montaña fue candidata a senadora en 2023 y mantiene un trato fluido con dirigentes de la histórica fuerza fundada por los hermanos Cantoni, que hoy integra la coalición oficialista. Su nombramiento sirve para desactivar tensiones internas luego de algunos cortocircuitos surgidos tras las elecciones legislativas.

Sin embargo, desde adentro del oficialismo trascendió una alternativa que por horas tomó fuerza: la posibilidad de que el reemplazo sea finalmente Federico Cordero, actual director de Desarrollo Económico de la Provincia. Para que eso ocurriera no bastaba con que Montaña declinara el lugar, sino que también debían renunciar quienes siguen en la línea de sucesión: el ministro de Obras Públicas, Fernando Perea, y la dirigente bloquista Alicia Vargas.

La chance de Cordero reavivó un debate dentro de la coalición. El funcionario es de Iglesia y fue candidato a diputado departamental en 2021. Su esposa, Analía Cortez, actualmente interviene la Unión Vecinal de Rodeo, institución que mantiene un rol activo como nexo social con el Gobierno provincial. Un eventual desembarco del iglesiano en la Legislatura hubiese sido interpretado como una señal de Orrego para instalar un dirigente propio en un departamento donde el bloquismo sigue siendo determinante.

Iglesia, comandada por el intendente Jorge Espejo —referente surgido de un armado municipal pero que responde a la conducción de Luis Rueda—, se prepara para un recambio inevitable: Espejo no puede repetir y el bloquismo ya definió que jugará con el diputado Gustavo Deguer, presidente del Comité departamental. Tras la derrota que sufrió la fuerza en las últimas legislativas frente al peronismo, dentro de Unidos por San Juan surgieron miradas críticas sobre el desempeño del partido de la estrella, lo que alimentó la idea de impulsar perfiles más vinculados al orreguismo puro.

Un movimiento a favor de Cordero habría sido leído como una jugada estratégica del Gobernador para consolidar liderazgo interno e instalar cuadros propios en departamentos clave. Iglesia, si bien no es uno de los distritos con mayor peso electoral, posee una dimensión estratégica por su emplazamiento cordillerano y por la influencia económica de Veladero, una mina que ya transita sus dos décadas de explotación y que históricamente ha derramado recursos y tensiones hacia la política local.

Finalmente, la balanza se inclinó hacia Montaña. Su designación no solo respeta el orden de la lista, sino que evita un conflicto interno mayor con el bloquismo, un aliado que Orrego necesita cohesionado de cara a los próximos años. El anuncio formal se dará en los próximos días, pero en la Legislatura ya dan por hecho que será ella quien tome juramento para completar el mandato que dejó vacante Carlos Jaime.