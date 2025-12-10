Marixa Balli hizo echar a una panelista para ocupar su lugar en Telefe

La confirmación de que Marixa Balli se incorporará como panelista a Corta por Lozano a partir de febrero reacomodó el mapa interno del ciclo de Telefe. La ex LAM, que previamente había desembarcado en el canal para participar de MasterChef Celebrity, llega en un momento de renovación para el programa conducido por Verónica Lozano.

En el programa Intrusos adelantaron que la llegada de Balli implicaría la salida de una figura consolidada dentro del equipo. Rodrigo Lussich fue quien expuso la información en vivo: "Todo indica que saldría del panel, Vicky Xipolitakis".

El conductor explicó que la decisión estaría vinculada a los compromisos laborales de la griega para el año próximo. En ese sentido, sostuvieron que el año próximo tendría muchos viajes, un dato que habría llevado a los productores del ciclo a "soltarla" para abrir espacio a la flamante incorporación. La intención del canal sería acompañar el desembarco de la bailarina con un panel estable y disponible a tiempo completo, algo que, según la información difundida, la actividad de Xipolitakis en 2026 no podría garantizar. Adicionalmente, según Pallares y Lussich, las figuras no tendrían un buen vínculo.

Esta situación cobró aún más fuerza debido a que, según había contado Ángel de Brito en Bondi Live, antes de ser confirmada en las tardes de Telefe, Balli había sido evaluada para sumarse a A la Barbarossa. Finalmente, la producción se inclinó por sumarla al panel de Lozano.