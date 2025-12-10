Un repartidor de PedidosYa sufrió un grave accidente este lunes por la noche en Rawson. Todo sucedió cuando fue embestido por otro motociclista que tras impactarlo escapó sin brindar asistencia.

Fuentes testigos aseguraron que el siniestro ocurrió cerca de las 23:50 en la esquina de República del Líbano y Clemente Sarmiento. En esa zona, el damnificado circulaba cuando, según muestran imágenes de una cámara de seguridad de una vivienda de la zona, intentó cruzar y fue chocado por la parte trasera por un motociclista que pasó a gran velocidad por la otra calle. El impacto fue tan fuerte que el repartidor salió despedido y quedó tendido sobre el asfalto, mientras que el otro conductor continuó su marcha sin detenerse.

La familia del trabajador realizó la denuncia correspondiente y pidió colaboración para identificar al responsable, ya que el modelo de la moto no se logra distinguir con exactitud en el video.

El motociclista herido fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde quedó internado para ser asistido por las lesiones ocasionadas en el accidente. El caso quedó ahora bajo investigación para determinar responsabilidades y dar con el conductor que se dio a la fuga.

